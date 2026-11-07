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Пловдивският Локомотив победи "Ботев" (Враца) с 2:1 като гост и изплува от дъното на класирането, където бе преди този кръг.

Първа лига

Двата отбора влязоха от сходна позиция в този двубой - както врачани, така и пловдивчани нямаха победа в точно пет поредни мача, като за този период имаха и идентичен актив от по 2 поражения и 3 равенства. Но в крайна сметка радостта е за "смърфовете", докато домакините ще трябва да продължат да търсят край на лошата си серия.

Локо стигна до първите си три точки от 6 септември насам с попадения в края на първото и началото на второто полувреме.

Крист Лонгвил вкара за 1:0 в 37-ата минута с диагонален удар с левия крак, оказал се неуловим за Марин Орлинов. Нападателят от Кот д'Ивоар вкара с красво изпълнение, след като изстреля топката без да губи време, след като тя се озова в краката му след разбъркване между няколко футболисти.

Димитър Мрънков увеличи до 2:0 след само 16 секунди игра през второто полувреме. 18-годишният нападател отбеляза дебютния си гол в елита с изстрел с десния крак по земя, преминал между краката на Сейни Санянг преди да попадне в далечния ъгъл на вратата.

Мартин Смоленски върна "Ботев" в мача, вкарвайки за 1:2 след търпеливо изградена атака на врачани, в която заключителните два паса бяха в наказателното поле, но домакините не успяха да стигнат до нещо повече.

Локомотив се отбраняваше с цената на всичко в остатъка от двубоя, а Санянг и Даниел Генов пропуснах отлични възможности в края за врачани.

Така след като в тринадесетте си мача до момента Локо имаше едва 6 гола, днес отбеляза 2, благодарение на които вече е десети с 12 точки, докато "Ботев" е на предпоследното тринадесето място с 10.

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