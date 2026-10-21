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Отборът на Барселона получи още една лоша новина след загубата от ПСЖ с 2:4 в Шампионската лига и това е контузията на испанския национал Дани Олмо. Офанзивният халф със сигурност ще пропусне дербито с Реал Мадрид в неделя, пише вестник "Ел Мундо Депортиво".

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Дани Олмо бе сменен принудително на мача в Париж още след половин час игра след като получи удар в левия крак. Първите прегледи са показали, че той има проблем с левия аддуктор, като не се знае още колко време ще бъде извън терените. Днес той ще премине основни прегледи и ще му бъде назначено лечение.

Дани Олмо изигра своя мач №100 с фланелката на Барселона срещу Пари Сен Жермен. Световният шампион с Испания не беше получавал контузия от 3 декември миналата година, когато получи луксация на рамото в ситуация, в която вкара гол на Атлетико Мадрид. Последната му мускулна контузия е от 10 октомври миналата година. Олмо игра в 44 поредни мача за испанския шампион.

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