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Рома и Реал Мадрид сътвориха супер шоу в Шампионската лига, а Рим плака в края след удивителен обрат на 15-кратните първенци на Европа - от 3:1 до 3:4 за гостите. Реал си тръгна с трите точки, въпреки че изоставаше с два гола до 83-ата минута.

Шампионска лига

Две резерви бяха в основата на обрата, който никак не изглеждаше вероятен до попадението седем минути преди края на влезлия малко по-рано на терена Еспи.

Стадион "Олимпико" и публиката посрещнаха Жозе Моуриньо като герой, нищо че водеше Реал тази вечер. Тифозите на "вълците" продължават да го обичат лудо заради периода му в клуба, когато бе спечелена купата в Лига на конференциите и бе достигнат финал в Лига Европа.

На терена Рома доминираше в огромни периоди от мача. Мартен де Роон откри в 20-ата минута, но Килиан Мбапе изравни в 25-ата. И при двата далечни шута за тези попадения имаше рикошети.

В 51-ва и 57-ма минути Долиен Мален, звездата на Рома, вкара два пъти и стадионът щеше да се срути. 3:1 за домакините и славната победа над колоса на европейския футбол вече бе съвсем видима.

"Добре дошъл, Специален" - това написа "Олимпико" за Моуриньо, който е безкрайно обичан от тифозите на Рома
"Добре дошъл, Специален" - това написа "Олимпико" за Моуриньо, който е безкрайно обичан от тифозите на Рома Снимка: Getty Images

Но резервата Ендрик тотално промени играта на Мадрид с експлозивните си пробиви, а после стана герой и при головете за обрата. Бразилецът стреля с глава, вратарят Голини изпусна топката и Еспи довкара. Само две минути по-късно пак Ендрик с глава простреля мрежата за 3:3. И в последните секунди на редовните 90 защитникът Антонио Рюдигер, отново с глава след центриране, направи обрата пълен. И шокът за стадиона - огромен.

Реал е с 6 точки, Рома има 1.

Бодьо Глимт продължава да е гилотина за големи имена в европейския футбол, след като тази вечер би у дома Борусия Дортмунд с 1:0. Фредрик Сьоволд вкара гола на триумфа в началото на второто полувреме. И двата отбора имат по три точки след два кръга.

Астън Вила размаза турския Фенербахче в Бирмингам - 6:0. По два гола вкараха бившите играчи на Челси Рос Баркли и Нико Джаксън, а още един такъв - Тами Абрахам, също се разписа. Вила е с 6 точки след два мача.

Украинският Шахтьор пречупи с 3:1 АЕК, който елиминира българския Левски в плейофа. Слован падна у дома от Щутгарт с 0:3, а Бетис надигра Порто с 3:2, в останалите късни мачове от деня.

Във вторник и сряда следващата седмица са двубоите от третия кръг.

В класирането цели 9 отбора имат пълен актив от шест точки:

ПСЖ, Барселона, Астън Вила, Щутгарт, Ливърпул, Спортинг, Арсенал, Реал Мадрид и Бетис.

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