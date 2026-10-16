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Трима от бразилците в Лудогорец получиха български паспорти. Това са Кайо Видал, Ерик Маркус и Руан Крус.

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Тимът от Разград продължава да предприема тази стъпка, за да ограничи броя на играчите, които нямат паспорт в Европейския съюз, защото бройката за такива футболисти е ограничена. 

Така към този момент Лудогорец има само петима такива играчи - Хосам Абделмагид (Египет), Иван Желизко (Украйна), Агибу Камара (Гвинея), Натан Фернандес (Бразилия) и Квадво Дуа (Швейцария).

Преди началото на шампионата разградчани бяха декларирали, че през настоящия сезон ще използват 8 състезатели извън Европейския съюз, а след изваждането на паспортите на тримата бразилци ще се освободи място за привличането до трима играчи без паспорт от ЕС през зимата.

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