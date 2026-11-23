Лудогорец отново не впечатли, но продължава да гони лидерите
Дунав показа солидна защита, но не взе нищо от Разград
Лудогорец направи още един не особено силен мач под ръководството на Игор Йовичевич, но продължава да трупа точки, които го държат близо до лидерите ЦСКА и Левски.
Първа лига
Бившият хегемон от Разград спечели с 1:0 домакинството си на Дунав в 15-ия кръг от efbet Лига, като единственото попадение вкара босненецът Амир Хаджиахметович с удар извън наказателното поле в продължението на първото полувреме.
По този начин Лудогорец събра актив от 33 точки и е на две зад ЦСКА и Левски, като е с мач по-малко спрямо "червените".
Отборът на Йовичевич направи не малко пропуски, но и можеше да страда в този мач заради добрата форма и съответно игра на съперника.
През първата част "драконите" се бранеха добре, но загубиха вратаря си Георги Китанов заради контузия след удар в главата от Бърнард Текпетей. Стражът трябваше да бъде заменен принудително. В 43-ата минута удар на Руан Крус бе избит от бранител на гол линията.
Най-добрият шанс пред Дунав се откри в първата минута на добавеното време, когато Джордан Сейнт-Луис стреля, а вратарят Иво Гърбич изби, а топката срещна и гредата.
В ответната атака Лудогорец поведе в резултата след пробив от дясно на Сон, пас към Текпетей и върната топка от ганаеца към Хаджиахметович, който стреля прецизно за 1:0.
През втората част резервният страж на Дунав Бартош Желазовски направи няколко спасявания - след пряк свободен удар на Иван Желизко и още едно изпълнение на украинеца. На другата врата пък Иво Гърбич направи спасяване след шут на Кристиян Бойчев. Лудогорец обаче сравнително комфортно опази крехкия аванс.
Дунав остава с 12 точки на 11-ото място в класирането.