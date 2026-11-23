Дунав показа солидна защита, но не взе нищо от Разград

389 Снимка: Bulphoto

Лудогорец направи още един не особено силен мач под ръководството на Игор Йовичевич, но продължава да трупа точки, които го държат близо до лидерите ЦСКА и Левски.

Бившият хегемон от Разград спечели с 1:0 домакинството си на Дунав в 15-ия кръг от efbet Лига, като единственото попадение вкара босненецът Амир Хаджиахметович с удар извън наказателното поле в продължението на първото полувреме.

По този начин Лудогорец събра актив от 33 точки и е на две зад ЦСКА и Левски, като е с мач по-малко спрямо "червените".

Отборът на Йовичевич направи не малко пропуски, но и можеше да страда в този мач заради добрата форма и съответно игра на съперника.

През първата част "драконите" се бранеха добре, но загубиха вратаря си Георги Китанов заради контузия след удар в главата от Бърнард Текпетей. Стражът трябваше да бъде заменен принудително. В 43-ата минута удар на Руан Крус бе избит от бранител на гол линията.

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Най-добрият шанс пред Дунав се откри в първата минута на добавеното време, когато Джордан Сейнт-Луис стреля, а вратарят Иво Гърбич изби, а топката срещна и гредата.

Снимка: Bulphoto

В ответната атака Лудогорец поведе в резултата след пробив от дясно на Сон, пас към Текпетей и върната топка от ганаеца към Хаджиахметович, който стреля прецизно за 1:0.

През втората част резервният страж на Дунав Бартош Желазовски направи няколко спасявания - след пряк свободен удар на Иван Желизко и още едно изпълнение на украинеца. На другата врата пък Иво Гърбич направи спасяване след шут на Кристиян Бойчев. Лудогорец обаче сравнително комфортно опази крехкия аванс.

Снимка: Bulphoto

Дунав остава с 12 точки на 11-ото място в класирането.

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