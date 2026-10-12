Лудогорец с исторически пердах над Арда при завръщането на Йовичевич
Добре познатият треньор потегли повече от добре при повторния си дебют
Игор Йовичевич стартира по отличен начин втория си престой като треньор на Лудогорец. Хърватският наставник направи повторния си дебют срещу Арда (Кърджали), а футболистите се погрижиха победата в понеделник вечер да бъде запомняща се - 5:0.
Първа лига
Арда за първи път откакто играе в елитната ни дивизия губи мач с пет гола. Досега едни от най-тежките поражения на кърджалийския тим бяха именно от разградчани (0:4 и 1:5), но никога и с пет гола разлика.
"Орлите" продължават да са един от трите отбора без загуба в шамионата - заедно с "Левски" и ЦСКА, които са на първите две места в класирането, докато Лудогорец е трети.
Кайо Видал вкара за 1:0 след бразилска комбинация с Руан Крус, а след половин час игра гостите останаха с 10 души, след като Георги Николов бе изгонен за удар без топка.
Преди почивката дойдоха минутите на Бърнард Текпетей, който вкара следващите двае попадения и увеличи преднината на своя отбор до три гола - ганаецът първо вкара от малък ъгъл с мощен изстрел под гредата, а след това и от пряк свободен удар.
През втората част Руан Крус увеличи до 4:0 в 55-ата минута, след като отигра хубаво топка в наказателното поле с гръб към вратата, но имаше и шанс, тъй като изстрелът му рикошира в защитник - 4:0.
Пет минути преди изтичането на 90-те минути, Иван Желизко откри головата си сметка след асистенция от страна на друго ново попълнение в лицето на Амир Хаджиахметович.
Лудогорец е трети в класирането с 26 точки, една по-малко от ЦСКА и две по-малко от "Левски", както и с един двубой по-малко - отложенията срещу "сините".
Арда е шести със 17.