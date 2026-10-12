Добре познатият треньор потегли повече от добре при повторния си дебют

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Игор Йовичевич стартира по отличен начин втория си престой като треньор на Лудогорец. Хърватският наставник направи повторния си дебют срещу Арда (Кърджали), а футболистите се погрижиха победата в понеделник вечер да бъде запомняща се - 5:0.

Арда за първи път откакто играе в елитната ни дивизия губи мач с пет гола. Досега едни от най-тежките поражения на кърджалийския тим бяха именно от разградчани (0:4 и 1:5), но никога и с пет гола разлика.

"Орлите" продължават да са един от трите отбора без загуба в шамионата - заедно с "Левски" и ЦСКА, които са на първите две места в класирането, докато Лудогорец е трети.

Кайо Видал вкара за 1:0 след бразилска комбинация с Руан Крус, а след половин час игра гостите останаха с 10 души, след като Георги Николов бе изгонен за удар без топка.

Преди почивката дойдоха минутите на Бърнард Текпетей, който вкара следващите двае попадения и увеличи преднината на своя отбор до три гола - ганаецът първо вкара от малък ъгъл с мощен изстрел под гредата, а след това и от пряк свободен удар.

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През втората част Руан Крус увеличи до 4:0 в 55-ата минута, след като отигра хубаво топка в наказателното поле с гръб към вратата, но имаше и шанс, тъй като изстрелът му рикошира в защитник - 4:0.

Пет минути преди изтичането на 90-те минути, Иван Желизко откри головата си сметка след асистенция от страна на друго ново попълнение в лицето на Амир Хаджиахметович.

Лудогорец е трети в класирането с 26 точки, една по-малко от ЦСКА и две по-малко от "Левски", както и с един двубой по-малко - отложенията срещу "сините".

Арда е шести със 17.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.