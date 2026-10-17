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Лудогорец победи Берое с 3:0 като гост и безпроблемно продължи към осминафиналите за Купата на България.

Разградчани оправдаха ролята си на категоричен фаворит срещу осмия в класирането на Втора лига, но изненадата от Стара Загора бе фактът, че Лудогорец трябваше да чака повече от час за откриващия си гол.

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В продължение на 66 минути гостите не успяваха да намерят път към вратата на Берое, а въпреки игровото превъзходство, не може да кажем, че положенията пред врата на домакините изобилстваха.

Берое от своя страна също така имаше два добри шанса да шокира своя гост, но в крайна сметка логичното след случи малко след изминаването на първия час игра.

Трябваше да се стигне до дузпа, която бе безспорна игра с ръка на Запро Динев, за да може Лудогорец да открие чрез Ивайло Чочев.

Тази дузпа очевидно накара гостите да превключат на различна скорост и за пет минути видяхме нови две попадения.

Кайо Видал удвои, а Руан Крус вкара за 3:0, което остана и краен резултат в мача.

Така от изиграните девет двойки в турнира, само в една видяхме отпадане на отбор от елита и това бе столичният Септември.

Ето и всички резултати до момента:

Нефтохимик - ЦСКА 1948 0:4

Янтра Габрово - Локомотив Пловдив 0:2

Вихрен Сандански - Локомотив София 1:2

Марек - Черно море 0:3

Рилски спортист - Дунав Русе 2:3

Академик Свищов - Славия 0:3

Локомотив Горна Оряховица - Септември 2:1

Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик 1:4

Берое - Лудогорец 0:3

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