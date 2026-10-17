Лудогорец се нуждаеше от дузпа, за да се събуди срещу Берое за Купата
Рутинно 3:0, но първият гол падна неочаквано късно
Лудогорец победи Берое с 3:0 като гост и безпроблемно продължи към осминафиналите за Купата на България.
Разградчани оправдаха ролята си на категоричен фаворит срещу осмия в класирането на Втора лига, но изненадата от Стара Загора бе фактът, че Лудогорец трябваше да чака повече от час за откриващия си гол.
В продължение на 66 минути гостите не успяваха да намерят път към вратата на Берое, а въпреки игровото превъзходство, не може да кажем, че положенията пред врата на домакините изобилстваха.
Берое от своя страна също така имаше два добри шанса да шокира своя гост, но в крайна сметка логичното след случи малко след изминаването на първия час игра.
Трябваше да се стигне до дузпа, която бе безспорна игра с ръка на Запро Динев, за да може Лудогорец да открие чрез Ивайло Чочев.
Тази дузпа очевидно накара гостите да превключат на различна скорост и за пет минути видяхме нови две попадения.
Кайо Видал удвои, а Руан Крус вкара за 3:0, което остана и краен резултат в мача.
Така от изиграните девет двойки в турнира, само в една видяхме отпадане на отбор от елита и това бе столичният Септември.
Ето и всички резултати до момента:
Нефтохимик - ЦСКА 1948 0:4
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив 0:2
Вихрен Сандански - Локомотив София 1:2
Марек - Черно море 0:3
Рилски спортист - Дунав Русе 2:3
Академик Свищов - Славия 0:3
Локомотив Горна Оряховица - Септември 2:1
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик 1:4
Берое - Лудогорец 0:3