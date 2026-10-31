1419 Снимка: ludogorets.com

Лудогорец се върна на победния път в efbet Лига след убедително представяне за успех с 3:0 като гост на Локомотив Пловдив в 13-ия кръг.

Разградчани задълбочиха кризата на "смърфовете" чрез голове на Ерик Маркус, Петър Станич и Бърнард Текпетей, а Андрей Киндриш от домакините беше изгонен с директен червен картон в началото на втората част.

Деветият успех за Лудогорец му донесе актив от 29 точки, с който поне временно тимът се намира на третото място с изравнен актив с втория Левски. Локомотив записва пети пореден мач без победа и се намира на 11-ото място с девет точки. Домакинските фенове обаче заслужават похвала, че не спряха да подкрепят своя съперник през целия мач.

Под обновеното осветление на стадион "Христо Бонев" Лудогорец взе инициативата в самото начало на мача и дълго време не я даде на съперника. В 15-ата минута разградчани пропуснаха отлична възможност, когато Петър Станич центрира от десния фланг, а непокритият Квавдо Дуа получи и стреля неточно от много изгодна позиция.

Все пак натискът на разградчани даде резултат в 21-ата минута. Лукас Риан направи много груба грешка и от това се възползва от Ерик Маркус, който след това не остави шанс на вратаря Милосавлевич със силен шут за 1:0.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Снимка: БТА

Като цяло през първата част Локомотив не успя да създаде нито едно опасно голово положение. Това наложи треньорът Душан Косич да направи двойна смяна още на почивката.

Това сякаш даде резултат, тъй като още в 48-ата минута Крист Лонгвил проби от дясно, финтира бранител и бе на отлична позиция, но последвалият удар бе твърде слаб. Малко след това едно статично положение за Локо едва не доведе до автогол в негова полза. След центрирането Хенрик Бонман се размина с топката, а тя се отклони в бранител преди да мине на сантиметри от вратата. Позитивният период вдигна и феновете на "смърфовете".

Снимка: БТА

За тяхно съжаление обаче отборът им в 56-ата минута остана с човек по-малко. Андрей Киндриш беше изгонен с директен червен картон след гледане с ВАР. При негово подхлъзване той неволно влезе с бутоните в крака на Кайо Видал.

Лудогорец много бързо се възползва от численото предимство и вкара втори гол в 62-ата минута. Дерой Дуарте получи от ляво и меко центрира към Петър Станич, който изпревари защитниците и се нуждаеше от едно докосване да вкара - 2:0.

Мачът беше окончателно решен в 86-ата минута с плътен удар на Бърнард Текпетей за 3:0, след като получи асистенция с пета на Амир Хаджиахметович.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.