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Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен спечели с 4:2 като гост на Манчестър Сити, след като бе повел с 3:0 до почивката. Но треньорът на французите Луис Енрике смята, че е имало шанс срещата да тръгне и в съвсем различна посока, ако неговите футболисти не са имали късмет през второто полувреме.

Шампионска лига

"Трудно е да се каже нещо, защото мачът премина през много различни моменти. През първото полувреме показахме това, което искаме да правим като отбор. Но не обичам да се оттегляме на почивката с преднина от 3:0. Повечето хора си мислят, че при такъв резултат мачът вече е спечелен, но това никога не е така. Дори при малко по-малко късмет можехме да загубим", смята испанецът.

"През второто полувреме страдахме много. Съперникът заслужаваше да отбележи повече голове. Ако нямахме късмет, можехме наистина да загубим този мач", добави той.

Kолегата му от Сити Енцо Мареска пък изрази мнение, че обича мачовете с Пари Сен Жермен, защото по думите му двукратните шампиони на Европа играят смел футбол.

"Смятам, че сме близо до нивото им. Беше странен мач, защото допуснахме два гола за две минути през първото полувреме и това ни създаде проблеми. През второто полувреме направихме достатъчно, за да заслужим нещо повече. След края на мача Луис ми каза, че те са имали късмет", каза Мареска.

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