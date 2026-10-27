Драмата на вечерта бе в Дортмунд

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Националът ни Лукас Петков и неговият Елверсберг отпаднаха от втория кръг за Купата на Германия.

Новакът в немския елит загуби с 0:2 като домакин на намиращия се на последното място във Втора Бундеслига тим на Дармщад.

Дуелът можеше да е дерби между български национали, но за съжаление Фабиан Нюрнбергер от тима на Дармщад лекува тежка травма и от доста време е извън сметките.

Лукас Петков обаче започна от първата минута и остана на терена до самия край на мача, но не успя да помогне с нищо на своя тим.

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Макар и представител на елита, Елверсберг по традиция напуска турнира за Купата безславно, а това път това се случва срещу опонент, който е закъсал на последното място във второто ниво на немския футбол.

Разбира се, фокусът на Елверсберг през кампанията е запазването на място в Бундеслигата и Купата не е приоритет, но отпадане в толкова ранна фаза в никакъв случай не е влизало в планове, особено при домакинство на опонент от по-долна лига.

Замесените днес водещи отбори обаче взеха своето, а дуелът между Борусия (Дортмунд) и Вердер (Бремен) оправда очакванията, че ще бъде най-интригуващ.

Борусия успя да спечели с 3:2, но това се случи след огромна драма и победен гол в 93-ата минута на срещата.

Всичко това при положение, че след час игра Борусия комфортно водеше с 2:0, но пропиля двата си гола аванс само в рамките на три минути.

Все пак "жълто-черните" избегнаха продълженията след гол на Забицер в 93-ата минута.

РБ Лайпциг пък направи късен обрат срещу третодивизонния Рот-Вайс Есен, побеждавайки го с 2:1, макар да игра повече от полувреме с човек по-малко, а пък Айнтрахт (Франкфурт) спечели визитата си на Хамбургер с 3:1.

Ето и резултатите от деня в турнира:

Хамбургер - Айнтрахт Франкфурт 1:3

Рот-Вайс Есен - РБ Лайпциг 1:2

Бохум - Майнц 2:0

Грошаспах - Аугсбург 2:4

Кьолн - Унион Берлин 5:0

Борусия Дортмунд - Вердер Бремен 3:2

Борусия Мьонхенгладбах - Карлсруе 2:0

Елверсберг - Дармщад 0:2

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