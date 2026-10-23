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Съдиите ще започнат да дават интервюта след мачовете в Испания, започвайки от 11-ия кръг на испанското футболно първенство, съобщи "Мундо Депортиво".

След два мача от всеки кръг, съдиите ще отговарят на въпроси на живо по Movistar и DAZN, телевизионните канали, които държат правата за излъчване на първенството.

Идеята беше популяризирана от испанската лига. Нейното прилагане беше договорено с Кралската испанска футболна федерация, съдийския комитет, ръководен от Фран Сото, и съдийския съюз като част от ново колективно трудово споразумение. Първоначално тази практика беше планирана за втората половина на сезона, но крайният срок беше съкратен.

От началото на сезон 2026/27 испанските съдии вече дават кратки интервюта преди отделни мачове. Освен това е разрешено телевизионно заснемане в съблекалните на съдиите преди мачове.

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