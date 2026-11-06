Двата мача са на дъното по запълнен процент от капацитета

137 Снимка: БТА

Двубоят между Левски и полския Ягелония (Бялисток) е бил осмият най-посетен в четвъртия кръг на Лига Европа според официалните данни на УЕФА.

Според тези данни вчера на "Васил Левски" са присъствали 23 301 души, което е 53.9% от капацитета на стадиона.

Сходна е бройката, която показва платформата на Левски за брой продадени билети, като с прибавяне на около 300 поляци се получава именно бройка от малко над 23 хиляди души.

Разбира се, реалната бройка при всички положения е завишена, защото кадрите ясно показват, че сектор "Б" бе доста по-пълен от 62%, но в крайна сметка тези класации се правят на база официалните данни.

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Така от 18 мача в Лига Европа вчера този на Левски е на осмото място.

Лидер е "Да Луж" в Лисабон, където 53 851 души гледаха Бенфика - Лех Познан, след това идва митичният "Сан Сиро", където 49 372 души гледаха загубата на Милан от Ференцварош, а топ 3 допълва Селтик - Бешикташ с 44 394 души.

Ако говорим за най-запълнените стадиони, то най-добре в този показател се справиха от АЗ Алкмаар, където 18 954 души изпълниха 97.3% от стадиона за мача срещу Ювентус.

Заради огромния капацитет на "Васил Левски", родният шампион има третият най-лош показател за процентно запълване със своите 53.9%. Най-слабо запълненият стадион бе този в Лейрия, където Торензе игра срещу арменския Арарат пред 1679 души на 24-хилядна арена.

В сравнение с предишното домакинство на Левски срещу Залцбург през септември, вчера по официални данни са присъствали с около 1000 души повече.

Снимка: БТА

Ако погледне турнира Лига на конференциите, където вчера ЦСКА гостува на гръцкия гранд Панатинайкос, то мачът с родно участие е третият най-посетен.

20 505 души са посетили мача по официални данни, като малко над две хиляди от тях бяха родни фенове.

Снимка: БТА

Това обаче прави "Олимпийския стадион" в Атина един от най-слабо посетените от гледна точка на капацитета, защото тези малко над 20 хиляди са едва 29.5% от капацитета на този огромен почти 70-хиляден стадион.

Най-посетеният от вчерашните 18 мача бе този между Твенте и Пафос, изгледан от 28 500 души в Еншеде. След него е мачът между Трабзонспор и Фрайбург, игран през 26 830 души, преди да дойде и срещата Панатинайкос - ЦСКА.

Снимка: БТА

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