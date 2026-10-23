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Бившият халф на Реал Мадрид Рафаел ван дер Ваарт вярва, че "кралският клуб" ще победи Барселона в предстоящото неделно Ел Класико. Според нидерландеца тимът, воден от Жозе Моуриньо, е изградил манталитет на победители и тактическа дисциплина, които ще му позволят да се възползва от слабостите на съперника.

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Ван дер Ваарт заяви, че Мадрид може да накаже грешките на Барселона при притежанието на топката, особено когато каталунците изтеглят твърде много играчи в предни позиции. Въпреки силните игри на Барселона у дома, той очаква гостите да бъдат решителни на контраатака.

"Очаквам Реал Мадрид да спечели мача. Въпреки че Барселона играе добре, мисля, че Реал може много ефективно да се възползва от загубите на топка от страна на Барса чрез контраатаки. Вярвам, че ще ги накажат", споделя бившият национал.

Прогнозата на Ван дер Ваарт не се базира само върху индивидуалната класа на футболистите. Според него духът, изграден под ръководството на Жозе Моуриньо, прави отбора изключително труден за преодоляване:

"Мисля, че голямата разлика е, че Реал Мадрид се превърна в машина за победи. Футболистите се борят за мениджъра си и дават всичко от себе си на всеки сантиметър от терена. Стилът на Моуриньо ясно се вижда — сплотена игра и дисциплина. Не е нужно да играеш красив футбол, за да печелиш мачове; важното е да стигаш до победата."

Барселона влиза в сблъсъка след поражение с 2:4 от Пари Сен Жермен, но Ван дер Ваарт не смята, че този неуспех ще повлияе негативно на представянето им в дербито.

"Не мисля, че загубата от Пари Сен Жермен ще засегне Барселона. Разбира се, никога не е добре да губиш важен мач, особено с 2:4, което е доста тежко поражение. Но неделният двубой ще бъде напълно различен. Барселона е опитен отбор, играят у дома, а там са свикнали да печелят, така че ни очаква интересен мач."ва система, в която развитието на младия футболист е по-важно от моментния резултат, а талантът получава реален път към професионалния футбол.

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