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15-годишният вратар от Локомотив (Горна Оряховица), който атакува съдия по брутален начин по време на юношески мач, бе наказан за две години от Дисциплинарната комисия към БФС.

Грозният акт на Александър Стоянов предизвика вълна от възмущение, а Асоциацията на българските съдии дори призова за доживотното му изваждане от футбола.

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15-годишният младеж скочи с ритник в гърба на съдията секунди след последния съдийски сигнал на мач от юношеските групи, а след това продължи да го налага.

Заради бруталните си действия той няма да играе организиран футбол в следващите две години.

Това е максимално предвиденото наказание, което правилникът предвижда за нанасяне на телесна повреда на длъжностно лице.

Ето какво написаха от Дисциплинарната комисия:

"По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл. 26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов - състезател на ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано то 10.10.2026 година"

 

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