15-годишният младеж скочи с ритник в гърба на съдията секунди след последния съдийски сигнал на мач от юношеските групи, а след това продължи да го налага.
Заради бруталните си действия той няма да играе организиран футбол в следващите две години.
Спортът е повече от резултат
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Това е максимално предвиденото наказание, което правилникът предвижда за нанасяне на телесна повреда на длъжностно лице.
Ето какво написаха от Дисциплинарната комисия:
"По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл. 26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов - състезател на ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано то 10.10.2026 година"