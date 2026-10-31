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Българският треньор Станимир Стоилов постигна най-голямата си победа откакто стана треньор на Гьозтепе през 2023 година.

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Бившият наставник на Левски разплака гранда Фенербахче в неговия дом "Шюкрю Сараджоглу" след победа с 2:1 в десетия кръг на турската Суперлига.

Отборът от Измир постигна изненадващ успех след обрат през второто полувреме и нанесе болезнен удар по фаворита в битката за титлата.

Поражението за Фенербахче идва след това в дербито срещу Галатасарай и така "жълто-сините" остават с 16 точки, на девет от шампиона и исторически съперник.

За Мъри Стоилов това е трета поредна победа след лошия старт на сезона. Отборът му вече е на деветото място в класирането, само с една точка по-малко от Фенербахче.

Фаворитът, в който се подвизават играчи като Ромелу Лукаку, Н'Голо Канте, Милан Шкриниар и вратарят Едерсон, откри резултата в продължението на първото полувреме с гол на френския национал Матео Гендузи. 

През втората част Гьозтепе обърна с два светкавични гола след 76-ата минута. Първо Синклеър Армстронг изравни в контраатака, а две минути по-късно Андре Енрике се разписа след изпълнение на ъглов удар.

Мъри Стоилов продължи традицията отборът му да е много силен срещу Фенербахче, като до момента в пет мача той има една победа, три равенства и едно поражение.

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