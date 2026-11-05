Ал Таавон ще играе и напролет в Шампионска лига 2 на Азия

114 Снимка: TeamBulgaria

Родният национал Марин Петков игра цял мач, а неговият Ал Таавон си осигури място в следващата фаза на втория по сила клубен турнир в Азия - Шампионска лига 2.

Саудитският тим завърши на шестото място в местното първенство през миналия сезон и сега представлява страната на международната сцена и поне до момента го прави по чудесен начин.

Снощи Ал Таавон победи с 3:1 Ал Файсали от Йордания и така си гарантира едно от първите две места в група "С", което означава място в осминафиналите след нова година.

При изиграни четири мача Ал Таавон има 10 точки, постигнати с три победи и едно реми. С две оставащи срещи до края на груповата фаза саудитците няма как да бъдат изместени от първите две места.

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Вчера Марин Петков изигра цял мач за отбора си, както го направи във всяка една среща в турнира до момента.

За Ал Таавон предстои домакинство на оманския Ал Нахда и директна битка за първото място срещу катарския Ал Раян.

За саудитският клуб на Марин Петков проблемите към момента не са на международната, а на домашната сцена, където Ал Таавон е на предпоследното място с едва пет точки от 12 кръга и все още е в търсене на първата си победа.

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