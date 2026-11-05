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Родният национал Марин Петков игра цял мач, а неговият Ал Таавон си осигури място в следващата фаза на втория по сила клубен турнир в Азия - Шампионска лига 2.

Саудитският тим завърши на шестото място в местното първенство през миналия сезон и сега представлява страната на международната сцена и поне до момента го прави по чудесен начин.

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Снощи Ал Таавон победи с 3:1 Ал Файсали от Йордания и така си гарантира едно от първите две места в група "С", което означава място в осминафиналите след нова година.

При изиграни четири мача Ал Таавон има 10 точки, постигнати с три победи и едно реми. С две оставащи срещи до края на груповата фаза саудитците няма как да бъдат изместени от първите две места.

Вчера Марин Петков изигра цял мач за отбора си, както го направи във всяка една среща в турнира до момента.

За Ал Таавон предстои домакинство на оманския Ал Нахда и директна битка за първото място срещу катарския Ал Раян.

За саудитският клуб на Марин Петков проблемите към момента не са на международната, а на домашната сцена, където Ал Таавон е на предпоследното място с едва пет точки от 12 кръга и все още е в търсене на първата си победа.

 

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