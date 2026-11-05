Снощи Ал Таавон победи с 3:1 Ал Файсали от Йордания и така си гарантира едно от първите две места в група "С", което означава място в осминафиналите след нова година.
При изиграни четири мача Ал Таавон има 10 точки, постигнати с три победи и едно реми. С две оставащи срещи до края на груповата фаза саудитците няма как да бъдат изместени от първите две места.
Спортът е повече от резултат
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Вчера Марин Петков изигра цял мач за отбора си, както го направи във всяка една среща в турнира до момента.
За Ал Таавон предстои домакинство на оманския Ал Нахда и директна битка за първото място срещу катарския Ал Раян.
За саудитският клуб на Марин Петков проблемите към момента не са на международната, а на домашната сцена, където Ал Таавон е на предпоследното място с едва пет точки от 12 кръга и все още е в търсене на първата си победа.