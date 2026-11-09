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Сръбският полузащитник Марко Груич е доволен от избора си през лятото да заиграе в Левски. Той даде обширно интервю за сръбското издание "Спортклуб", в което разкри подборности за решението си са избере да заиграе в София, за целите пред "сините" и за живота си в блългарската столица.

30-годишният Груич пристигна на стадион "Георги Аспарухов" със свободен трансфер от гръцкия АЕК, като подписа договор за 1+1 години. Той вече записа 13 мача с 1 гол от началото на кампанията, като постепенно се утвърждава като основна фигура в средата на терена за българския футболен шампион.

"Това лято, когато избирах къде да продължа кариерата си, се появиха няколко оферти, но някак си хората от ръководството на "Левски" бяха най-настоятелни. След това проведох разговор с треньора и видях наистина голяма амбиция в клуба. Видях, че "Левски" е на прав път, отборът спечели титлата предишната година, че съставът е много млад и със стремеж към развитие", обяснява халфът. "Левски" е най-големият клуб в страната, с голяма фенска база. Представи ми сериозен проект. Този балкански манталитет все още е налице, натискът да печелиш всяка седмица, плюс мачовете на международната сцена. Всичко това ми повлия да взема това решение и мисля, че сега, след два или три месеца, съм бил прав, като се има предвид, че играем добре в Европа, че сме в челото в местното първенство. Наистина имаме много талантливи млади играчи и всеки ден отивам с удоволствие на тренировка и в клуба", добавя той.

Груич признава, че особено влияние за решението да приеме офертата на Левски е изиграл разговорът със старши треньора Хулио Веласкес.

"Честно казано, след разговора с него нямах никакви съмнения да дойда в "Левски". Виждам, че е изключителен треньор, работил е в много страни, срещал се е с различни стилове на игра, мисля, че има много опит, въпреки че е сравнително млад. С "Левски" спечели титлата и върна отбора в Европа след много години, така че върши отлична работа. Разбира се, има нормални колебания, има много млади фугтболисти, но със сигурност класирането в Лига Европа и седем точки от четири мача ни дават добър шанс да продължим напред. Всичко е положително в момента, просто трябва да го запазим", подчертава полузащитникът. "Започнахме добре в Лига Европа, взехме изключителни седем точки досега, така че всичко върви както трябва. Българският футбол е във възход, има три отбора на върха, между които е много неясно и не е лесно да се предвиди кой ще завърши на първо място. Разбира се, всеки има своите амбиции и се надява да спечели титлата, което прави конкуренцията много интересна", добавя той.

На този етап изглежда Груич е направил правилния ход, като е дошъл в София, особено след трудния период в АЕК, повлиян и от контузии.

"Някои неща не можем да предвидим. През предходните две години имах сериозна контузия на ахилесовото сухожилие и петата, претърпях операция, която ме извади от терена за дълго време. Миналия сезон преминах от Порто в АЕК, където също мислех, че ще бъде пълен успех, че ще се наложа и ще се върна към нивото си на игра, което смятам, че мога. Но не получих достатъчно шансове, просто след контузията не беше лесно да намеря правилния ритъм в клуб като АЕК, където наистина има голям натиск. Манталитетът на гръцките отбори е добре известен, няма много време да се чака един играч, който идва след контузия, така да се каже. Така че се разделихме след година. Все още е рано, бих казал, за истинска оценка. Честно казано, не знам дали е защото винаги очаквам повече от себе си, мисля, че винаги може да бъде по-добре. Сега в някои мачове се изморявам, дори не съм преминал подготовката с отбора, така че мисля, че ще става все по-добре, особено когато премина през подготовката с отбора през януари", коментира Груич. "Но в момента имаме много добри резултати (с "Левски"), феновете са еуфорични, има положителна атмосфера, но във футбола всичко се променя бързо, затова трябва да сме здраво стъпили на земята, да продължим с добрата работа и резултати", добавя той.

Груич вярва, че "Левски" може да прескочи основната фаза на Лига Европа, но признава, че основната цел е защитата на титлата в българското първенство.

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"Срещу НЕК (2:2) и Пилзен (2:1) не бяхме фаворити, но взехме четири точки от тези две трудни гостувания. Имаме мач у дома срещу Лилестрьом, мисля, че е най-реалистично да спечелим още три точки и с 10 бихме могли да стигнем до плейофите, което е важна цел. Но да не бързаме, виждаме, че има много изненади. Съндърланд загуби у дома от Динамо Загреб в четвъртък, Милан беше победен у дома от Ференцварош. Доста интересно е тази година както в Лига Европа, така и в Лигата на конференциите", заявява Груич. "Основната цел този сезон е титлата в България, тъй като конкуренцията е наистина силна. Лудогорец е частен клуб, хората инвестират много вече десетилетие и половина, имат добри условия, качествени чужденци. ЦСКА също се завърна тази година, мисля, че по отношение на бюджета са най-богатият клуб в страната. Но засега ние излязохме на преден план и мисля, че ще има голяма битка между тези три отбора до самия край", добавя той.

Други цели пред Левски са да се утвърди в Евротурнитие и да постои модерен стадион, което е в плановете на новото ръководство.

"Ръководството на клуба има големи амбиции, става въпрос за инвестиционен фонд от Лондон. Планът е да се построи нов стадион след две години. Цел е Левски да стане постоянен участник в европейските турнири, включително Шампионската лига. Мисля, че България и София заслужават такъв клуб. ЦСКА също наскоро откри нов модерен стадион, очевидно българският футбол, особено клубният, е във възход. Проблемът е националният отбор, инвестирането в по-млади играчи, но това е друга тема", коментира Груич.

Той има договор за една година, с опция за още една, но желанието на клуба да удължи този договор още сега.

"Има някои индикации, но ще видим, доста е рано, все още е началото на сезона. Просто трябва да продължим в този ритъм с победи. Сега имаме пауза за националните отбори, по-късно през декември ще има зимна ваканция, както в Сърбия. След това ще имаме мини-подготовка...Така че всичко върви както трябва, но е твърде рано за разговори за договора", казва той.

Марко Груич бързо се адаптира към живота в София. Той е българската столица със съпругата си и двете им деца.

"София е близо, четири часа път с кола, макар че има един час разлика във времето. София е хубав град, малко по-малък от Белград. Също е столицата, но с много зеленина, много паркове, чудесно е за семеен живот. Вече записахме децата на детска градина и се организирахме за живота", доволен е Груич.

Той не крие надеждите си да се завърне с екипа на националния отбор на Сърбия, който от година е воден от бившия му наставник Велко Паунович, с когото спечелиха титлата със Сърбия на младежкото световно първенство до 20 години в Нова Зеландия през 2015-а.

"Имахме някакви контакти. Вярно е, че последния път, когато играх за националния отбор, беше през ноември миналата година, след това не съм, което беше напълно приемливо и реалистично за мен да не бъда повикан. Честно казано, сега може би тайно се надявах отново да бъда в списъка, като се има предвид, че изиграх доста мачове през този сезон, но имам голямо уважение към треньора Велко Паунович. Той някак си ни задължи всички, този резултат, за който всички работихме заедно, ще се помни завинаги, така че той винаги е голям победител за нас и му пожелавам всичко най-добро", казва още Груич.

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