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Германският треньор на ЦСКА иска да подсили състава си с четирима нови играчи през зимата. Основни цели в зимните трансферни планове на "армейците" са освежване на крилата, където се очаква да бъдат взети двама футболисти, както и привличането на млад българин с оглед правилата за следващия сезон, съобщава "Тема Спорт".

Желанието на Гиздол е да разполага с повече варианти и дълбочина в състава си, а това, че е пожелал нови флангови футболисти, със сигурност не е изненада. Лео Перейра е контузен и ще отсъства дълго, Алехандро Пиедраита и Кевин Додай са преотстъпени и единственият типичен играч на тази позиция е Мохамед Брахими.

Желанието на Гиздол е да има достатъчно алтернативи по двата фланга, за да поддържа високото темпо и интензивност, които налага. Към момента той е принуден да преквалифицира футболисти от други позиции там.

Друга ключова точка в списъка с трансферни желания е тази за млад български футболист до 21 години. Следващия сезон в стартовите единадесет задължително ще трябва да има играч, роден след 1 януари 2006-а, като за момента от актуалния състав на столичани този критерий се покрива от Алекс Тунче и Васил Каймайканов, но намерението на ЦСКА е да има поне още един вариант, за да не бъдат зависими от контузии и момента форма.

Първият мач на "червените" след паузата за националните отбори е в неделя (22 ноември) - гостуване на "Ботев" (Пловдив), а четири дни по-късно е поредния европейски тест, когато Мохамед Салах и Трабзонспор идват на новия стадион "Българска армия".

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