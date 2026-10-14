Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол се срещна с медиите на пресконференция преди утрешния мач срещу Монако в Лига на конференциите. "Армейците" откриват участието си в турнира на стадион "Васил Левски", където от 19:45 часа ще се изправят срещу лидера във Франция.

Капитанът на столичани Бруно Жордао също отговори на въпросите на медиите преди двубоя.

"Разбира се, смятам, че това е голямо предизвикателство. Наистина голямо предизвикателство стои пред нас утре. Ще се изправим срещу един от лидерите в Европа в момента. Знаем какви качества имат. Мачът ще бъде труден, но сме наясно и с нашите възможности. Имаме отличен отбор с много добри футболисти. Може би ще трябва да променим нещо в състава в сравнение с предишния мач. Ще видим как се чувстват играчите. Всеки ден преценяваме състоянието им", каза Гиздол.

"Важно е да сме смели и храбро на опитаме да играем възможно най-добре на терена. От това, което видях в първия ми мач, харесах много неща в играта ни и много от играчите показаха добро представяне. Но Монако има предимство пред нас, те отдавна работят заедно. Треньорът Филипе Луис върши страхотна работа, харесва ми стилът им на игра. Прилича на стила, който аз искам да играе. Ще се борим здраво и ще дадем всичко от себе си. Очакваме много фенове на стадиона, а ние ще дадем всичко от себе си на терена. Знаем как стоят нещата преди мач срещу голям съперник, но в началото резултатът е 0:0. Ще видим какво ще се случи на терена. Към момента е трудно да кажем категорично какви ще бъдат детайлите в този мач. Работим заедно до последния възможен момент, така че да имаме добри шансове да ги победим", продължи германецът.

"Постигнатата победа беше отлична, но показахме две лица в този мач. Пропуснахме да затворим мача, но накрая успяхме да победим. Аз съм треньор, който винаги уважава реферите. Те имат много трудна работа и не бих искал да поставям повече напрежение върху тях", каза той относно дебюта си срещу ЦСКА 1948.

"Разбирате, че не мога да говоря конкретно за детайлите преди утрешния двубой, но знаете, че когато даден отбор има стил като Монако, той не може да се промени в рамките на един мач. Те ще спазват своя стил, едва ли ще ни изненадат много. Ние започнахме нова глава и искаме да продължим да затвърждаваме впечатлението, което оставихме в предишния мач", завърши гемранецът.