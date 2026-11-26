305 Снимка: Getty Images

Марсилия ще бъде с опитната си датска звезда Пиер-Емил Хьойберг в групата за мача срещу Левски тази вечер.

Изигралият над 100 мача за Дания футболист лекуваше травма, но още вчера се появиха индикации, че ще попадне в групата за мача, а днес това вече е официално.

Хьойберг, който в кариерата си е играл за Байерн (Мюнхен) и има 184 за Тотнъм, пропусна последните две седмици, а прогнозите са, че той ще започне от първата минута срещу Левски, за да наваксва с игровата практика.

И докато включването на Хьойберг не е някаква изненада, то като такава се приема изваждането на капитана на отбора от групата.

Става въпрос за американският национал Тимъти Уеа, който е син на носителя на "Златната топка" Джордж Уеа.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Американският флангови играч е неизменна част от редиците на Олимпик, но няма да вземе участие в мача срещу Левски, което важи и за един от ветераните в клуба - Жофри Кондогбия.

33-годишният дефанзивен халф, който направи име в Монако, Интер и Атлетико (Мадрид), отстъпва мястото си, а това по всяка вероятност е продиктувано от завръщането на Хьойберг, който играе на същата позиция.

В същото време местното издание "La Provance" написа, че това е шанс за някои от по-младите футболисти на Олимпик, които може да получат игрови минути в срещата с Левски.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.