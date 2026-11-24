Полиция, треньори и съдии се включиха в укротяването на играчите

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Масово сбиване между националните отбори на Мароко и Колумбия беляза световното първенство по футбол за хора с нисък ръст, което е провежда в мароканската столица Рабат.

Двата тима завършиха при равенство 1:1, а след последния съдийски сигнал футболистите се впуснаха във физическа саморазправа. Наложи се наместа на полицията, треньорите и съдиите с цел да потушат напрежението.

Според южноамериканските медии конфликтът е възникнал по време на празненствата на колумбийските национали след равенството, но точната причина за инцидента остава неизяснена. От колумбийската делегация осъдиха действията на мароканските състезатели, като смятат, че техните представители са се самозащитавали.

Въпреки грозните прояви и двата отбора продължават напред към четвърт финалите, след като завършиха на първите две позиции в груповата фаза.

В надпреварата участват 16 национални отбора, а това е едва второто издание на Световното първенство за хора с нисък ръст. Дебютният турнир се проведе в Аржентина през 2023 година.

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مشاهد عنف تُسجل في مواجهة مُنتخب المغرب وكولومبيا بكأس العالم لأصحاب القامة القصيرة. https://t.co/pubPQThSnp — ناصر بن عجوين (@8kz88) November 23, 2026

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