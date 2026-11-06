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Мъж с екип на полския гранд Висла (Краков) е в основата на напрежението между феновете на Левски и Ягелония в минутите преди началото на двубоя от основната фаза на Лига Европа.

"Левски"

Минути преди двата отбора да излязат на терена на "Васил Левски" за началото на мача, между агитката на гостите и част от феновете на родния шампион, разположение в Сектор "В" възникна напрежение.

Две групи привърженици се доближиха до оградата, разделяща двата сектора и размениха удари, а въпреки закъснялата и първоначално доста пасивна реакция на органите на реда, все пак за щастие не се стигна до тежки сблъсъци, а нещата се успокоиха.

Първоначално не стана ясно защо ядрото от агитката на Ягелония хукна в поска на сектор "В", а доста от популярните международни ултрас страници твърдят, че в основата е провокация от мъж с тениска на Висла (Краков).

На снимките се вижда как въпросният мъж през цялото време е в центъра на събитията.

Разбира се, това по никакъв начин не оправдава действията на гостите, които втурвайки се към съседния сектор създадоха цялото напрежение и дадоха предпоставка за доста по-опасни сцени.

Любопитен детайл, публикуван в доста от тези ултрас страници, повечето от които полски е, че най-голямата ултрас организация на Левски категорично се е разграничила от действия на фенове на Висла и отрича да има приятелски отношения с полските фенове от Краков.

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