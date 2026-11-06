Снимките се появиха в някои от най-популярните ултрас страници

1236 Снимка: БТА

Мъж с екип на полския гранд Висла (Краков) е в основата на напрежението между феновете на Левски и Ягелония в минутите преди началото на двубоя от основната фаза на Лига Европа.

Минути преди двата отбора да излязат на терена на "Васил Левски" за началото на мача, между агитката на гостите и част от феновете на родния шампион, разположение в Сектор "В" възникна напрежение.

Две групи привърженици се доближиха до оградата, разделяща двата сектора и размениха удари, а въпреки закъснялата и първоначално доста пасивна реакция на органите на реда, все пак за щастие не се стигна до тежки сблъсъци, а нещата се успокоиха.

Първоначално не стана ясно защо ядрото от агитката на Ягелония хукна в поска на сектор "В", а доста от популярните международни ултрас страници твърдят, че в основата е провокация от мъж с тениска на Висла (Краков).

На снимките се вижда как въпросният мъж през цялото време е в центъра на събитията.

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Разбира се, това по никакъв начин не оправдава действията на гостите, които втурвайки се към съседния сектор създадоха цялото напрежение и дадоха предпоставка за доста по-опасни сцени.

Любопитен детайл, публикуван в доста от тези ултрас страници, повечето от които полски е, че най-голямата ултрас организация на Левски категорично се е разграничила от действия на фенове на Висла и отрича да има приятелски отношения с полските фенове от Краков.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.