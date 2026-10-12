Енцо Мареска се радва, че отборът му е сплотен в трудния момент

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Мениджърът Енцо Мареска предизвика футболистите на Манчестър Сити да не обръщат внимание на страничния шум след убедителната победа като гост срещу Ливърпул в първия двубой след потвърждението от Висшата лига, че клубът е виновен по всички нарушения на финансовите правила на първенството.

"Гражданите" запазиха лидерската си позиция в английския елит след успеха с 3:0 на "Анфийлд" и показаха, че случващото се извън терена няма да повлияе на играта им. Мареска описа дискусиите около клуба като "шум" и продължи да използва тази дума след победата във враждебната атмосфера при гостуването срещу Ливърпул.

"Не беше лесно за играчите през последните две или три седмици, но чувствам, че те се справиха със ситуацията много добре. Трябва да се научим да се справяме със страничния шум. Заради ситуацията винаги ще има такъв. В същото време трябва да създаваме наш собствен шум. Това се случва като печелим мачове, както се случи днес. В края на двубоя феновете пяха, така че шумът идваше от нас, а не от обстановката", коментира италианският специалист след двубоя, цитиран от ДПА.

В хода на срещата домакинските привърженици освиркваха и пяха по адрес на Манчестър Сити, обвинявайки ги, че са "измамници". Преди мача преобладаваха мненията, че водещите лица в йерархията на клуба няма да присъстват, но изпълнителният директор Феран Сориано изгледа двубоя от ложата заедно с още други фигури от ръководството.

"Феран беше там, спортният директор Уго Виана също беше. Всички сме заедно. Този мач беше важен и е хубаво, че всички сме сплотени. Това ни е нужно в този момент", заяви Мареска.

Италианецът остана доволен и от подкрепата на феновете на Сити, които подкрепяха любимия си отбор през целия мач.

"Това е страхотен резултат със сигурност. В този момент целият клуб се нуждае от победи. Това е хубаво за нас като треньорски екип, добре е за играчите, за феновете и за клуба като цяло. Тази победа е страхотна за всички нас", каза наставникът.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.