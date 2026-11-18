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Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще води отбора отново край тъчлинията в петъчния домакински мач срещу Кьолн от Бундеслигата.
От германския шампион обявиха, че белгийският специалист ще даде пресконференция преди двубоя в четвъртък.
Преди около месец Компани припадна по време на тренировка и бе откаран в болница. Там лекарите установиха дразнене на мозъчните обвивки. Докато наставникът отсъстваше, неговият помощник Арън Данкс пое ръководството на тима в пет срещи, в които Байерн записа четири победи и едно равенство.
През тази седмица Компани проведе първата си тренировка след инцидента. Заради паузата за националните отбори обаче
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.