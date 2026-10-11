Старите майстори вкараха по два пъти в Мейджър лигата

797 Снимка: Getty Images

Лионел Меси вкара два пъти, за да не остане по-назад от Луис Суарес, който също го направи при победата на Интер Маями с 4:0 на свой терен срещу Ди Си Юнайтед, в мач от поредния кръг на редовния сезон в Мейджър лигата.

Аржентинският номер 10 заби своите попадения след почивката, а още преди нея двата гола на уругвайския му стар съратник в атака бяха дали солиден аванс на Маями.

Меси игра за клубния си тим за първи път от емоционалното сбогуване с аржентинския национален отбор, а флаговете на родината му изобилстваха и на трибуните за този двубой.

Суарес вкара в 3-ата минута с типичен интуитивен завършек на голям нападател, а в 39-ата удвои преднината на домакините. Меси се разписа след пас на Луис в 47-ата минута, а в 60-ата направи шоу като слаломира през цялата отбрана, преди да отбележи за 4:0.

Това бе първа победа на Интер след пет мача без успех в първенството. А за Меси - гол №934 в кариерата.

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В класирането на Източната конференция Маями е втори с 49 точки, на 14 от лидера Нашвил. И двата отбора са сигурни за плейофите.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.