758 Снимка: Getty Images

Защитаващият титлата си в Мейджър Лийг Сокър отбор на Интер Маями, воден от аржентинската суперзвезда Лионел Меси, шокиращо загуби с 0:3 у дома от Кълъмбъс Крю в първия кръг на плейофите. Серията се играе до 2 победи от 3 мача, което означава, че Меси и съотборниците му са задължение да спечелят втория двубой като гост, за да запазят надеждата си за продължаване напред жива.

Гонсало Тапия вкара два от трите гола за гостите от Охайо и също така бе участник в най-спорния момент от мач, в който бе замесен заедно с Меси. Интер игра повече от полувреме с 10 души след изгонването на Гонсало Лухан, а от Крю искаха и Лео да последва съдбата му.

№10 тръгна да изпълнява тъч, а Тапия застана точно пред него на тъч линията и Меси го нацели с топката в лицето, но въпреки недоволството на противниковия щаб и отбор бе санкциониран само с жълт картон.

Третото попадение за победителит бе дело на Таха Хаброун.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Интер бе фаворит в серията, тъй като завърши редовния сезон на второ място в Източната конференция, докато Кълъмбъс е по-назад в класирането - на седмата позиция.

Ако се стигне до трети мач, то той ще бъде отново на стадиона на Маями заради по-предното класиране и полученото домакинско предимство. Но преди това предстои двубой №2, който е на 28 ноември в Охайо.

Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in https://t.co/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.