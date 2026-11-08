Меси не вкара, но стана първият, който защитава голмайсторския приз в МЛС
Драматично 3:3 в последния мач от редовния сезон за Интер Маями
Лионел Меси стана първият футболист, печелил наградата "Златна обувка" в американското футболно първенство(MLS) в две поредни години, след като нападателят на Интер Маями завърши редовния сезон с 26 гола.
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Той е едва шестият играч, който завършва като голмайстор в повече от един редовен сезон на МЛС. Неговите 26 попадения дойдоха в 31 мача (в 29 от които той бе титуляр).
39-годишната легенда направи и 17 асистенции, с което достигна общо 43 участия в голове - най-високият показател в лигата.
В последния си мач от редовния сезон в събота Меси не успя да увеличи головата си сметка, а Интер Маями пропиля преднина от три гола на полувремето, завършвайки наравно 3:3 срещу Шарлът ФК.
Въпреки това Меси завърши с четири гола преднина пред най-близкия си преследвач - хърватския нападател на ФК Далас Петър Муса. Нападателят на Нешвил Сам Съридж остана трети с 21 гола, след като се разписа два пъти в последния кръг.
Интер Маями завърши редовния сезон като втори в Източната конференция, осигурявайки си участие в плейофите, както и място в предстоящото издание на Шампионската купа на КОНКАКАФ за четвърта поредна година.
Меси имаше принос и в мача срещу Шарлът, като две негови центрирания от корнер доведоха до голове на Иън Фрай и Луис Суарес през първата част преди Родриго де Пол със силен шут отдалеч да направи 3:0. През втората част обаче Интер Маями рухна в защита и допусна два гола на Лиел Абада и един на Родолфо Алоко в 91-ата минута.
Така в първия кръг на плейофите Интер Маями ще се изправи срещу седмия в Източната конференция Кълъмбъс Крю