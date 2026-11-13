Меси се завръща на легендарен стадион в Буенос Айрес
Интер Маями ще играе контрола с Ривър Плейт
Лионел Меси ще се завърне още веднъж на легендарния "Монументал" в Буенос Айрес. Именно там аржентинецът изигра последния си мач с фланелката на Аржентина.
През януари догодина обаче, Меси отново ще се завърне в родината си за мач на клубния му тим Интер Маями срещу Ривър Плейт. Двата тима договориха предсезонна контрола, която ще се играе в началото на следващата година.
Събитието, организирано от COC Global в сътрудничество с двата клуба, ще събере на един терен едни от най-големите звезди в световния футбол. Очаква се в срещата да вземат участие Лионел Меси, Каземиро, Родриго де Пол, Луис Суарес, Николас Отаменди и Тиаго Алмада, както и редица други популярни имена.
Особено емоционален заряд на срещата придава завръщането на Лионел Меси на "Монументал" - стадионът, който е бил сцена на едни от най-паметните моменти в кариерата му с националния отбор на Аржентина. Хиляди фенове в Буенос Айрес отново ще имат възможността да видят капитана на "гаучосите" в действие на емблематичната арена.
Амбицията на организаторите е събитието да предложи преживяване, което надхвърля рамките на 90-те минути на терена, съчетавайки футболния спектакъл с разнообразни активности за привържениците на двата отбора.
Допълнителни подробности относно организацията, продажбата на билети и съпътстващата програма ще бъдат обявени скоро чрез официалните канали на Интер Маями и Ривър Плейт.