82 Снимка: GettyImages

Лионел Меси ще се завърне още веднъж на легендарния "Монументал" в Буенос Айрес. Именно там аржентинецът изигра последния си мач с фланелката на Аржентина.

През януари догодина обаче, Меси отново ще се завърне в родината си за мач на клубния му тим Интер Маями срещу Ривър Плейт. Двата тима договориха предсезонна контрола, която ще се играе в началото на следващата година.

Събитието, организирано от COC Global в сътрудничество с двата клуба, ще събере на един терен едни от най-големите звезди в световния футбол. Очаква се в срещата да вземат участие Лионел Меси, Каземиро, Родриго де Пол, Луис Суарес, Николас Отаменди и Тиаго Алмада, както и редица други популярни имена.

Особено емоционален заряд на срещата придава завръщането на Лионел Меси на "Монументал" - стадионът, който е бил сцена на едни от най-паметните моменти в кариерата му с националния отбор на Аржентина. Хиляди фенове в Буенос Айрес отново ще имат възможността да видят капитана на "гаучосите" в действие на емблематичната арена.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Амбицията на организаторите е събитието да предложи преживяване, което надхвърля рамките на 90-те минути на терена, съчетавайки футболния спектакъл с разнообразни активности за привържениците на двата отбора.

Допълнителни подробности относно организацията, продажбата на билети и съпътстващата програма ще бъдат обявени скоро чрез официалните канали на Интер Маями и Ривър Плейт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.