Може да се стигне до съдебни действия

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Лионел Меси е на път да влезе в сериозен конфликт с ръководството на Аржентинската футболна асоциация (АФА), като е възможно да предприеме съдебни действия срещу централата.

Според местната телевизия "A24", осемкратният носител на "Златната топка" е прекратил лични и бизнес отношения с президента на федерацията Клаудио Тапия.

Основната причина за разрива е използването на името и образа на Меси за рекламни цели без неговото съгласие. Аржентинската звезда е недоволна, че футболната централа продължава да печели от популярността му, въпреки че той вече се е оттеглил от националния отбор.

Напрежението се е засилило след рекламна кампания на аржентинска марка бира, която си партнира с националния тим. В нея е използван образът на Меси, без футболистът да бъде уведомен. Това е предизвикало недоволството на американски пивовар, с който пък нападателят има ексклузивен спонсорски договор.

От компанията са потърсили обяснение от представителите на аржентинеца, а според медии в родината му, разрешението за използването на изображението е било дадено лично от Тапия.

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Допълнителна причина за недоволството на Меси е организацията на прощалния му двубой срещу Бенин през октомври. Футболистът и неговото обкръжение са останали разочаровани от технически проблеми със звука и осветлението, както и от шоуто с дронове след срещата. По време на спектакъла дори беше показано изображение на Меси, който стреля с десния си крак, вместо с по-силния му ляв.

Ситуацията се развива на фона на разследвания срещу двама от най-влиятелните ръководители на аржентинския футбол - Тапия и човека, който отговаря за финансовите средства на АФА Пабло Товиджино.

Те са подозирани за данъчни измами и пране на пари, като се предполага, че са установени преводи за над 1.2 милиона долара към компании за отдаване на луксозни яхти под наем в Монако и Ибиса.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.