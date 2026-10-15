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Милан постигна разгромна победа с 4:0 при гостуването си на РБ Залцбург в мач от втория кръг на Лига Европа.

Това бе първа победа на "росонерите" в турнира, след като на старта допуснаха тежка домакинска загуба от Бенфика.

Тимът на Рубен Аморим доминираше мача, а в големия герой се превърна младия 19-годишен италианец Алфаджо Сисе , който реализира хеттрик. Четвъртото попадение бе дело на появилия се от пейката Гонсало Рамош.

Залцбург остава с три точки в своя актив, спечелени при гостуването си на българския шампион Левски.

В друг интересен мач от турнира Лион победи Кристъл Палас у дома с 3:2.

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Корентен Толисо и Ернест Нуама вкараха голове за "хлапетата" за аванс от 2:0 преди почивката. След нея Йереми Пино върна гол, но в 76-ата минута Павел Шулц направи резултата 3:1. В 81-ата Дайчи Камада отбеляза за лондонските "орли", но те не стигнаха до изравнителен гол до края.

Палас има три точки, спечелени след 4:0 над Лех Познан на старта, а Лион е с втори пореден успех след 2:1 над Андерлехт.

Другите резултати в Лига Европа:

АЗ Алкмаар

(Нидерландия) - Апоел Беер Шева (Израел) 2:1

Целие (Словения) - Омония (Кипър) 0:3

Лех Познан (Полша) - Байер Леверкузен (Германия) 0:4

Спарта Прага (Чехия) - Лилстрьом (Норвегия) 1:1

Унион СЖ (Белгия) - Реал Сосиедад (Испания) 1:1

Торензе (Португалия) - Съндърланд (Англия) 1:2

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.