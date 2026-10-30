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Град Милано чакаше с огромен интерес да види проекта на новия стадион, който ще замени митичния "Сан Сиро" от сезон 2031-32 г., а в четвъртък вечер шефовете на Милан и Интер представиха визията за него.

Двата клуба ще работят заедно по построяването на арената, която ще бъде дом и на нерадзури и на росонери, както е почти от 100 години на "Джузепе Меаца".

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Новата арена ще се казва "Дженерали Стейдиъм", след като застрахователната компания е договорила правата за името срещу 650 милиона евро за 20 години.

Новият стадион ще е за 71 500 зрители и съвсем различен като дизайн от легендарния настоящ, който е с четири кули в ъглите и уникален в световен мащаб като вид. Бъдещето е друго - изцяло покрит и овален, "Дженерали" напомня повече на "Олимпико" в Рим или арената на Байерн в Мюнхен.

Трибуните зад двете врати са предвидени да имат наклон от 37 градуса - изключително стръмни, вдъхновени от Жълтата стена, където седят пък най-лудите фенове на Борусия Дортмунд.

Снимка: Milan.it

Общата цена на проекта е около 2 милиарда евро, като договорът с компанията за права на името е първата сериозна стъпка в неговото финансиране.

Парите са налични, а стадионът ще има всичко необходимо за коренно различен ефект върху двата клуба икономически. Заведенията и феншоповете са само едната страна на това, но и възможността за подмяна на настилката, както това се случва на стадионите на Тотнъм и Реал Мадрид, за да има мачове от НФЛ, концерти и т.н.

Пред сградата на кметството в Милано имаше немалки групи от ултрасите на двата клуба, видяха се и плакати в стил: "Никога няма да загасите светлините на "Сан Сиро".

Крайните фенове не искат настоящата арена, която е икона на футбола, да бъде изоставяна.

Любопитно, двата вечни градски съперника представиха рамо до рамо суперпроекта, който ще промени бъдещето на клубовете, 48 часа преди голямото дерби. Милан и Интер се срещат в събота вечер в мач от Серия А.

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