Борнемут вкара три на "росонерите" за трета поредна победа в Лига Европа

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Милан допусна най-тежката си загуба под ръководството на Рубен Аморим, като отстъпи с 0:3 като гост на Борнемут в среща от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Червен картон за удар без топка на вратаря Майк Манян обърка всичко за "росонерите", а съперникът им вкара две дузпи и си направи мача лесен.

Борнемут продължава отличното си представяне в дебютния си сезон в турнира и се намира на третото място, като това е трета поредна победа след тези над Реал Сосиедад и Щурм Грац. Милан пък остава с три точки, спечелени при гостуването срещу Залцбург в миналия кръг, а освен това има поражение и от Бенфика. "Росонерите" са на 24-ото място.

Борнемут поведе още в седмата минута с точно изпълнена дузпа на Джъстин Клуйверт, отсъдена за игра с ръка на Де Винтер. В 28-ата минута Майк Манян беше изгонен за удар без топка срещу Тайлър Адамс. Този път Тавърниър застана зад бялата точка и вкара за 2:0. Третият гол вкара Амин Адли от пряк свободен удар в 84-ата минута.

Другите резултати в турнира тази вечер:

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Арарат - АЗ Алкмаар 0:4

Динамо Загреб - НЕК Ниймеген 2:4

Ференцварош - Торензе 4:1

Ювентус - Рен 2:2

Лех Познан - Съндърланд 1:1

ОФИ Крит - Байер Леверкузен 0:2

Юнион Синт Гилис - Апоел Беер Шева 4:0

Щурм Грац - Марсилия 1:0

Бешикташ - Кристъл Палас 2:2

Целие - Залцбург 2:2

Селтик - Селта 1:2

Ягелония - Андерлехт 0:3

Лилстрьом - Реал Сосиедад 0:6

Олимпиакос - Спарта Прага 1:0

Омония - Бенфика 1:4

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.