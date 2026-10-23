Милан изяде голям бой в дъждовния английски юг (Резултати)
Борнемут вкара три на "росонерите" за трета поредна победа в Лига Европа
Милан допусна най-тежката си загуба под ръководството на Рубен Аморим, като отстъпи с 0:3 като гост на Борнемут в среща от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.
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Червен картон за удар без топка на вратаря Майк Манян обърка всичко за "росонерите", а съперникът им вкара две дузпи и си направи мача лесен.
Борнемут продължава отличното си представяне в дебютния си сезон в турнира и се намира на третото място, като това е трета поредна победа след тези над Реал Сосиедад и Щурм Грац. Милан пък остава с три точки, спечелени при гостуването срещу Залцбург в миналия кръг, а освен това има поражение и от Бенфика. "Росонерите" са на 24-ото място.
Борнемут поведе още в седмата минута с точно изпълнена дузпа на Джъстин Клуйверт, отсъдена за игра с ръка на Де Винтер. В 28-ата минута Майк Манян беше изгонен за удар без топка срещу Тайлър Адамс. Този път Тавърниър застана зад бялата точка и вкара за 2:0. Третият гол вкара Амин Адли от пряк свободен удар в 84-ата минута.
Другите резултати в турнира тази вечер:
Арарат - АЗ Алкмаар 0:4
Динамо Загреб - НЕК Ниймеген 2:4
Ференцварош - Торензе 4:1
Ювентус - Рен 2:2
Лех Познан - Съндърланд 1:1
ОФИ Крит - Байер Леверкузен 0:2
Юнион Синт Гилис - Апоел Беер Шева 4:0
Щурм Грац - Марсилия 1:0
Бешикташ - Кристъл Палас 2:2
Целие - Залцбург 2:2
Селтик - Селта 1:2
Ягелония - Андерлехт 0:3
Лилстрьом - Реал Сосиедад 0:6
Олимпиакос - Спарта Прага 1:0
Омония - Бенфика 1:4