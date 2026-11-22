Головата фиеста на "Сан Сиро" започна още в 4', когато Габриеле Калвани си отбеляза автогол. "Росонерите" удвоиха преднината си в 19' чрез Гонсало Рамош, но 6 минути по-късно "канарчетата" върнаха един гол благодарение на Патрицио Мазини.
Домакините вкараха трето попадение в началото на второто полувреме чрез резервата Ардон Яшари, а друга резерва - Алфаджо Сисе също се разписа в 60'. Крайният резултат оформи Кристиан Пулишич в 68'.
Момчетата на Рубен Аморим се намират на 4-та позиция с 27 точки, докато възпитаниците на Масимилиано Алвини са седми с 20 точки.