Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Милан записа изключително ценна, но и много трудна победа с 3:2 срещу Аталанта в зрелищен сблъсък от Серия А.
Домакините демонстрираха пълно превъзходство през по-голямата част от мача и поведоха с класически резултат, но необяснимо отпускане в края можеше да им коства скъпо.
Гонсало Рамош (24 - дузпа) даде преднина на "росонерите", която Адриен Рабио (43) удвои малко преди почивката.
През втората част Рамош пропусна дузпа, но веднага след това Марио Хила (57) се разписа.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
След това бергамаските върнаха два гола чрез резервата Джанлука Гаетано (66) и Никола Кръстович (81), но не успяха да избегнат първото си поражение от местния си съперник от седем мача насам.
С успеха Милан затвърди доброто си представяне пред собствена публика, докато Аталанта остана с горчивината от пропуснатата възможност да измъкне нещо от двубой, в който изоставаше с три попадения.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.