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Милан продължава тенденцията да е много успешен в дербито на Милано срещу Интер през последните години, като успя да постигне много важна победа с 3:1 в десетия кръг на Серия "А".

Големия мач предложи убийствена ефективност от "росонерите" на Рубен Аморим. Те вкараха три гола с четири точни удара, но това далеч не прави успеха им незаслужен, тъй като Интер не показа нищо в атака.

"Нерадзурите" на Кристиан Киву за пореден мач трябваше да търсят обрат, но този път не им се получи. Така в сблъсъците между двата отбора шампионите в синьо и черно в девет поредни (шест загуби и три равенства). Резултатът е чудесна новина за римските колоси Лацио и Рома. "Орлите" са с 25 точки и може да излязат еднолично начело в класирането при победа в този кръг. Интер е също с 25, Рома има 24, а Милан вече е четвърти с 21.

Милан нарани големия съперник с два много ранни гола. Първо в четвъртата минута Кристиан Пулишич се разписа с глава след центриране на направилия много силен мач Диего Морейра.

В десетата минута резултатът вече беше 2:0. Адриен Рабио направи удивително технично изпълнение след заучен корнер и затвърди много силната си форма през сезона.

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Снимка: GettyImages

Интер върна един гол в 22-ата минута след ъглов удар и гол с глава на Алесандро Бастони.

Това бе и най-силният период за "нерадзурите". В него те предизвикаха спасявания на вратаря Майк Манян, като едно в 34-ата минута беше със страхотен рефлекс след удар на Джед Спенс.

Снимка: GettyImages

Милан обаче реши мача в своя полза в 43-ата минута, когато Морейра изпълни по перфектен начин пряк свободен удар за 3:1.

През втората част "росонерите" се защитаваха много силно. Изключение не направи ситуация в 74-ата минута, в която съдията изненадващо отсъди дузпа за Интер за игра с ръка на Марио Хила, но след гледане с ВАР се увери, че топката се удря в корема.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.