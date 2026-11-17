Собственикът на Palms Bet Мило Борисов съобщи, че компанията му има интерес към футболния Ботев (Пловдив), след като през август изтече петгодишният спонсорски договор с Левски , който не беше подновен.
"Медиите винаги се опитват да изпреварят събитията. Няма нищо официално на този етап. Водим разговори, да, имаме интерес към Ботев, но няма нищо, което може да се каже или обяви", заяви Борисов.
Той каза още, че бизнесът си е бизнес, но от Palms bet се стремят да помагат на децата в спорта чрез фондацията си "Спорт България". Целта на компанията от партньорството с баскетбола е да работи с академиите и да развие наследниците на българската суперзвезда Александър Везенков.