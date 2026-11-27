Министърът на спорта призова УЕФА за категорични действия след Марсилия - "Левски"
Енчо Керязов говори по темата в Бургас
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов призова УЕФА да предприеме категорични действия заради нападенията над български футболни фенове по време на мача между Олимпик (Марсилия) и "Левски".
Пред журналисти в Бургас Кирязов каза, че е недопустимо поведението на френските фенове и настоя да бъдат предприети категорични действия, "защото това насилие по терените не е добре за никого".
"Към УЕФА бих казал да бъдат категорични в тяхното решение. Недопустимо е държанието на френските фенове и ги призовавам да вземат категорични действия, защото това насилие по терените не е добре за никого. Още повече знаем, че на тези стадиони има и много деца, и много семейства. Категорично осъждам тази проява", заяви Керязов.
По повод призивите за оставка на ръководството на "Левски" заради непрекратяването на срещата министърът посочи, че според информацията, с която разполага от разговорите си с Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Българския футболен съюз, на футболния клуб не е била предоставена възможност да вземе такова решение за срещата.
"Не им е било предоставяно такова право да изкажат мнение и да прекратят футболната среща. Това е по моя информация от Българския футболен съюз", каза министърът.
Той допълни, че не е запознат с всички обстоятелства на място, но според него, ако клубът е имал възможност да прекрати мача, би го направил.
Министърът заяви, че Министерството на младежта и спорта категорично осъжда насилието над български граждани и очаква извършителите да бъдат установени и наказани.