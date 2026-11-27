343 Снимка: БТА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов призова УЕФА да предприеме категорични действия заради нападенията над български футболни фенове по време на мача между Олимпик (Марсилия) и "Левски".

Пред журналисти в Бургас Кирязов каза, че е недопустимо поведението на френските фенове и настоя да бъдат предприети категорични действия, "защото това насилие по терените не е добре за никого".

"Към УЕФА бих казал да бъдат категорични в тяхното решение. Недопустимо е държанието на френските фенове и ги призовавам да вземат категорични действия, защото това насилие по терените не е добре за никого. Още повече знаем, че на тези стадиони има и много деца, и много семейства. Категорично осъждам тази проява", заяви Керязов.

По повод призивите за оставка на ръководството на "Левски" заради непрекратяването на срещата министърът посочи, че според информацията, с която разполага от разговорите си с Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Българския футболен съюз, на футболния клуб не е била предоставена възможност да вземе такова решение за срещата.

"Не им е било предоставяно такова право да изкажат мнение и да прекратят футболната среща. Това е по моя информация от Българския футболен съюз", каза министърът.

Той допълни, че не е запознат с всички обстоятелства на място, но според него, ако клубът е имал възможност да прекрати мача, би го направил.

Министърът заяви, че Министерството на младежта и спорта категорично осъжда насилието над български граждани и очаква извършителите да бъдат установени и наказани.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.