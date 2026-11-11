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Срещата между националните отбори по футбол на България и Исландия, която ще се проведе в петък (13-и ноември) в Пловдив от 21.45 часа, ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на автомагистрала "Тракия" във вчерашния ден, съобщава БТА.

Мачът е пети от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите, като преди него исландците са на върха в класирането с 8 точки. България е 3-а с 4.

Освен това, българският национален тим ще играе с черни ленти на ръкавите в тази среща в знак на съпричасност към близките на загиналите хора в тежката катастрофа.

Също така днешните два мача от Европейската квалификация за юноши до 19 години, която се провежда в Стара Загора и Сливен, също ще стартират с минута мълчание. Мачовете са България - Гибралтар на стадион "Берое" в Града под липите, както и Латвия - Молдова на стадион "Хаджи Димитър".

Също така българският отбор до 19 години в днешната среща с Гибралтар също ще излезе с черни ленти на ръкавите на екипите в днешния мач, който е с начален час 16:00 часа.

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БФС вече изпрати официален съболезнователен адрес по повод трагедията.

Министерският съвет прие решение, с което обявява днешния 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пътнотранспортните произшествия, възникнали на автомагистрала (АМ) "Тракия" при пътен възел "Зимница" на територията на област Ямбол. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета. Две тежки верижни катастрофи станаха вчера сутринта при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

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