След шокиращата вест за смъртта на Хесус де Мигел от Тенерифе, който издъхна в болница след тежък сблъсък на терена, УЕФА официално разпореди във всички мачове от турнирите под нейна егида тази седмица да бъде спазена минута мълчание.
Всички отбори в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите ще излязат с черни ленти на ръкавите си в знак на почит към испанския футболист, неговото семейство и скърбящата общност на Тенерифе.
Двубоите от Шампионска лига ще се играят днес и утре, докато тези от Лига Европа и Лига на конференциите ще се проведат утре и в четвъртък.
Като в четвъртък на европейската сцена излизат и двата български гранда - шампионът "Левски" е домакин на полския Ягиелония, докато носителят на Купата на страната ЦСКА гостува в Атина на отбора на Панатинайкос.
Спортът е повече от резултат
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Хесус де Мигел Аламеда играеше за Тенерифе от миналата година насам, а кариерата му премина предимно в по-ниските дивизии на Испания, където е бил част от дублиращия тим на Леганес, Луго (Фуенлабрада), Интернасионал (Мадрид), Фуенлабрада, Унион Адарве, Навалкарнеро, Унионистас и Кастейон.