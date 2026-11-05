Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

ЦСКА влиза в наглед много сложна мисия днес в Атина, когато в 22:00 часа ще започне мача с местния Панатинайкос. Това е двубой от третия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите, а прякото телевизионно предаване е на btv action.

ЦСКА

Първото четене на предстоящия сблъсък е притеснително за българския представител. Домакините са първи в гръцката лига с 24 точки от 9 кръга. Отборът лети под ръководството на треньора Якоб Нееструп, а и в европейските турнири нещата изглеждат "розови" за ПАО - две победи в първите два мача. И докато съперникът му влиза в сблъсъка с 6 точки, ЦСКА има една, след като падна от Монако с 1:2 и направи 2:2 в Дания с Нордшеланд.

Но историята не е маловажна в европейските клубни турнири. А тя нашепва, че българските армейци не са обречени в Атина довечера. Защото четирите случая, в които "червените" от София са се изправяли срещу "зелените" от гръцката столица, са завършвали по един начин - с победи на нашите.

И има и пети двубой, който пък носи един от най-големите куриози, свързани с български отбор в евротурнирите.

През 1972 г. ЦСКА и Панатинайкос се срещат в 1/16-финал за Купата на шампионите. Първият мач в София показва, че отборът, воден от унгарския мит Ференц Пушкаш като наставник, изобщо не е лесен противник. Всъщност, това би следвало да се подразбира. Само година и няколко месеца по-рано, през месец май 1971 г., ПАО играе финал за най-големия трофей в клубния футбол, който губи от Аякс.

ЦСКА печели в София с 2:1, като головете вкарват Божил Колев и Кирил Станков. Но попадението на Хуан Верон оставя в играта гостите. А този пък е татко на Хуан Себастиан Верон, добре познат от далеч по-модерни времена като играч на Лацио, Манчестър Юнайтед, Интер и Челси.

В Атина реваншът тръгва кошмарно. Пак Верон наказва "червените", а Аркен Демело бележи за 2:0 в 16-ата минута. Чак в 67-ата Стоил Трънков връща гол и паритетът е пълен. Следват дузпи.

И там идва момент за историята.

Домакините пропускат чрез Домазос, после вкарва Грамосос, после бележи и Верон, а след това Ирала не е точен. Две от четири, докато трите дузпи за ЦСКА до този момент са реализирани от Божил Колев, Паро Никодимов и Димитър Марашлиев. И докато се готви четвъртото изпълнение, което ще прати вероятно българския отбор напред, съветският съдия Липапов се обърква и дава край. Пушкаш, осъзнавайки грешката, бърза да стисне ръката на Манол Манолов и прибира отбора.

След това ПАО подава жалба, че всъщност има формална грешка - при 2:3 мачът не е свършил. ЦСКА има да бие две дузпи, но може да ги изпусне, а за гърците остава още една.

УЕФА отменя резултата и нарежда преиграване на реванша след дълго заседание. Близо месец по-късно отборът на Симолията пак трябва да мине през изпитанието в Атина. Но какъв мач само прави ЦСКА - 2:0 с голове на Жеков и Трънков. Елиминиране и място на осминафинал, където пък е детрониран актуалния първенец на Европа Аякс.

16 години по-късно пак ЦСКА - ПАО. Този път на четвъртфинал в Купата на носителите на купи.

На 26 октомври 1988 г. е мачът на "Армията", а в деня му над София вали сняг. Това прави условията страшно трудни, а огромната гръцка агитка добавя към колорита на вечерта. ЦСКА обаче има в състава си супер футболисти - Ицо Стоичков бележи в края на първото полувреме, а в последните минути на второто Любо Пенев от дузпа прави 2:0. Солидна преднина, но гърците се канят: Пред 70 000 в Атина всичко е възможно.

Но вместо обрат - пак рецитал по контраатакуващ футбол на българския отбор. ЦСКА вкарва късен гол пак чрез дузпа на Пенев и бие с 1:0. Така в четири срещи, признати официално от УЕФА, статистиката е 4-0-0 в полза на българския представител. Има и пети мач, който е отменен и зачеркнат заради нелепата грешка на един съдия.

Днес сме в ноември 2026 г., не в 1972-ра или 1988-а. Но историята има своето значение. И може да е коз на ЦСКА край Акропола срещу един много силен отбор на Панатинайкос в актуалния момент.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Знаково лице е сред задържаните за нелегалната фабрика за цигари в Рилци (снимки) Днес
Знаково лице е сред задържаните за нелегалната фабрика за цигари в Рилци (снимки)
33350
Намалила ли е Били Айлиш пищния си бюст? Лайф
Намалила ли е Били Айлиш пищния си бюст?
5970
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
31091
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск" IT
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск"
1496
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2350
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
2975
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
8113
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
1700
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ Zodiac
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ
1546
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
93