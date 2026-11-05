"Червените" са побеждавали четири пъти ПАО, а с петия мач е свързан куриоз

1046 Снимка: Bulphoto

ЦСКА влиза в наглед много сложна мисия днес в Атина, когато в 22:00 часа ще започне мача с местния Панатинайкос. Това е двубой от третия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите, а прякото телевизионно предаване е на btv action.

Първото четене на предстоящия сблъсък е притеснително за българския представител. Домакините са първи в гръцката лига с 24 точки от 9 кръга. Отборът лети под ръководството на треньора Якоб Нееструп, а и в европейските турнири нещата изглеждат "розови" за ПАО - две победи в първите два мача. И докато съперникът му влиза в сблъсъка с 6 точки, ЦСКА има една, след като падна от Монако с 1:2 и направи 2:2 в Дания с Нордшеланд.

Но историята не е маловажна в европейските клубни турнири. А тя нашепва, че българските армейци не са обречени в Атина довечера. Защото четирите случая, в които "червените" от София са се изправяли срещу "зелените" от гръцката столица, са завършвали по един начин - с победи на нашите.

И има и пети двубой, който пък носи един от най-големите куриози, свързани с български отбор в евротурнирите.

През 1972 г. ЦСКА и Панатинайкос се срещат в 1/16-финал за Купата на шампионите. Първият мач в София показва, че отборът, воден от унгарския мит Ференц Пушкаш като наставник, изобщо не е лесен противник. Всъщност, това би следвало да се подразбира. Само година и няколко месеца по-рано, през месец май 1971 г., ПАО играе финал за най-големия трофей в клубния футбол, който губи от Аякс.

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ЦСКА печели в София с 2:1, като головете вкарват Божил Колев и Кирил Станков. Но попадението на Хуан Верон оставя в играта гостите. А този пък е татко на Хуан Себастиан Верон, добре познат от далеч по-модерни времена като играч на Лацио, Манчестър Юнайтед, Интер и Челси.

В Атина реваншът тръгва кошмарно. Пак Верон наказва "червените", а Аркен Демело бележи за 2:0 в 16-ата минута. Чак в 67-ата Стоил Трънков връща гол и паритетът е пълен. Следват дузпи.

И там идва момент за историята.

Домакините пропускат чрез Домазос, после вкарва Грамосос, после бележи и Верон, а след това Ирала не е точен. Две от четири, докато трите дузпи за ЦСКА до този момент са реализирани от Божил Колев, Паро Никодимов и Димитър Марашлиев. И докато се готви четвъртото изпълнение, което ще прати вероятно българския отбор напред, съветският съдия Липапов се обърква и дава край. Пушкаш, осъзнавайки грешката, бърза да стисне ръката на Манол Манолов и прибира отбора.

След това ПАО подава жалба, че всъщност има формална грешка - при 2:3 мачът не е свършил. ЦСКА има да бие две дузпи, но може да ги изпусне, а за гърците остава още една.

УЕФА отменя резултата и нарежда преиграване на реванша след дълго заседание. Близо месец по-късно отборът на Симолията пак трябва да мине през изпитанието в Атина. Но какъв мач само прави ЦСКА - 2:0 с голове на Жеков и Трънков. Елиминиране и място на осминафинал, където пък е детрониран актуалния първенец на Европа Аякс.

16 години по-късно пак ЦСКА - ПАО. Този път на четвъртфинал в Купата на носителите на купи.

На 26 октомври 1988 г. е мачът на "Армията", а в деня му над София вали сняг. Това прави условията страшно трудни, а огромната гръцка агитка добавя към колорита на вечерта. ЦСКА обаче има в състава си супер футболисти - Ицо Стоичков бележи в края на първото полувреме, а в последните минути на второто Любо Пенев от дузпа прави 2:0. Солидна преднина, но гърците се канят: Пред 70 000 в Атина всичко е възможно.

Но вместо обрат - пак рецитал по контраатакуващ футбол на българския отбор. ЦСКА вкарва късен гол пак чрез дузпа на Пенев и бие с 1:0. Така в четири срещи, признати официално от УЕФА, статистиката е 4-0-0 в полза на българския представител. Има и пети мач, който е отменен и зачеркнат заради нелепата грешка на един съдия.

Днес сме в ноември 2026 г., не в 1972-ра или 1988-а. Но историята има своето значение. И може да е коз на ЦСКА край Акропола срещу един много силен отбор на Панатинайкос в актуалния момент.

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