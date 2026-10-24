Андрей Кръстев с първи минути за отбора от Генуа в Серия "Б"

1768 Снимка: Пресслужба БФС

18-годишният Андрей Кръстев направи дебют за Сампдория. Младежкият национал на страната ни бе титуляр за първи път при гостуването на Зюдтирол в среща от Серия Б.

Неговият тим бе на секунди от победата, но допусна изравняване за 1:1 в добавеното време на мача. Попадението дойде в шестата минута на продължението от дузпа.

Срещата бе дебют за новия треньор на Сампдория Лука Д’Анджело, който последните няколко години води Специя, където работи с Петко Христов.

Наставникът веднага заложи на Кръстев, който от началото на сезона беше на резервната скамейка. Единственият му мач за първия отбор досега бе в една контрола срещу Парма през лятото, в която той не допусна гол. Българинът премина в Сампдория през лятото на 2024 г., а преди няколко месеца подписа нов 4-годишен договор с клуба.

След като се размина с победата, Сампдория остана в зоната на изпадащите с актив от пет точки след първите осем кръга.

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