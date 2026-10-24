Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

18-годишният Андрей Кръстев направи дебют за Сампдория. Младежкият национал на страната ни бе титуляр за първи път при гостуването на Зюдтирол в среща от Серия Б.

Неговият тим бе на секунди от победата, но допусна изравняване за 1:1 в добавеното време на мача. Попадението дойде в шестата минута на продължението от дузпа.

Срещата бе дебют за новия треньор на Сампдория Лука Д’Анджело, който последните няколко години води Специя, където работи с Петко Христов.

Наставникът веднага заложи на Кръстев, който от началото на сезона беше на резервната скамейка. Единственият му мач за първия отбор досега бе в една контрола срещу Парма през лятото, в която той не допусна гол. Българинът премина в Сампдория през лятото на 2024 г., а преди няколко месеца подписа нов 4-годишен договор с клуба.

След като се размина с победата, Сампдория остана в зоната на изпадащите с актив от пет точки след първите осем кръга.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126205
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4810
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4089
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3235
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1114
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467