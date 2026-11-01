Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Българският вратар Андрей Кръстев записа трети пореден мач като титуляр под рамката на Сампдория, като вече може да се похвали и с победа, след като в предишните два имаше равенство и загуба. 18-годишният младежки национал на страната ни игра 90 минути за славния генуезки отбор при 2:0 срещу Виртус Ентела в мач от десетия кръг на Серия "Б".

Така бургазлията записа и първата си суха мрежа в професионалния футбол, a пък Самп изплува от дъното на класирането.

Андреа Тиритиело от Ентела си отбеляза автогол в 33-ата минута, а Лоренцо Мецотеро вкара за Сампдория малко преди почивката.

Тимът от Генуа се изкачи до осемнадесетата позиция в подреждането след втората си победа за сезона.

Носителят на КНК от 1990 година и финалист за КЕШ от 1992-а изпадна от Серия "А" през 2023-а и е неизменна част от Серия "Б" за този период.

Но след кошмарния старт на сезона сега отборът взе 4 точки в първите 3 мача на Лука Д'Анджело като треньор, след като преди това имаше също толкова, но в 7 двубоя. Именно новият наставник започна да налага Кръстев като титуляр.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Публикуваха нова порция резултати Днес
Публикуваха нова порция резултати
38763
Питър Джаксън - човекът, който превърна невъзможното във филмова магия Лайф
Питър Джаксън - човекът, който превърна невъзможното във филмова магия
4740
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич Бизнес
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич
7044
Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия IT
Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия
848
Екатерина Лазаревска и силата да прескочиш границите на словото Impressio
Екатерина Лазаревска и силата да прескочиш границите на словото
2400
Светът в кадър: Между историята и истерията URBN
Светът в кадър: Между историята и истерията
3789
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
1538
Най-красивият футболист обожава боб с яйца! Вкусотии
Най-красивият футболист обожава боб с яйца!
3356
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа Времето
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа
959