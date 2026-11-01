288 Снимка: Пресслужба БФС

Българският вратар Андрей Кръстев записа трети пореден мач като титуляр под рамката на Сампдория, като вече може да се похвали и с победа, след като в предишните два имаше равенство и загуба. 18-годишният младежки национал на страната ни игра 90 минути за славния генуезки отбор при 2:0 срещу Виртус Ентела в мач от десетия кръг на Серия "Б".

Така бургазлията записа и първата си суха мрежа в професионалния футбол, a пък Самп изплува от дъното на класирането.

Андреа Тиритиело от Ентела си отбеляза автогол в 33-ата минута, а Лоренцо Мецотеро вкара за Сампдория малко преди почивката.

Тимът от Генуа се изкачи до осемнадесетата позиция в подреждането след втората си победа за сезона.

Носителят на КНК от 1990 година и финалист за КЕШ от 1992-а изпадна от Серия "А" през 2023-а и е неизменна част от Серия "Б" за този период.

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Но след кошмарния старт на сезона сега отборът взе 4 точки в първите 3 мача на Лука Д'Анджело като треньор, след като преди това имаше също толкова, но в 7 двубоя. Именно новият наставник започна да налага Кръстев като титуляр.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.