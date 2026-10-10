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Бъдещето на българския футбол определено не е розово и не става дума за представянето на националите ни в последно време, а за случка, разиграла се на юношески мач по-рано днес. Национал (София) спечели с 3:0 като гостн а Локомотив (Горна Оряховица), а екшън с участието на вратаря на домакините шокира футболните фенове.

След последния съдийски сигнал в срещата от Елитната група до 18 години, Александър Стоянов, който бе на вратата на Локо, явно реши, че трябва да покаже, че има талант и за ММА.

Юношата се засили доста добре, за да скочи и да удари с коляно в главата главния съдия на мача - Владимир Велев от Велико Търново. При това докато реферът бе с гръб към него.

Озверелият млад футболист продължи да налага съдията и докато той бе на земята, като му нанесе удари с ръце и ритници.

Домакините не бяха доволно от отсъжданията на Велев, който вдигна два червени картона на техни футболисти.

Тепърва предстои да стане ясно какво ще бъде наказанието за Стоянов, но в нормална държава това би довело вероятно до много дълга санкция, а може би и до прекратяване на кариерата му.

От БФС излязоха със следната позиция по темата:

"Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на Дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник".

Според Дисциплинания правилник на БФС, за провинението се полага лишаване от състезателни права за две години. По всяка вероятност санкция ще има и за клуба-домакин, като се чака доклада на делегата Илиян Капарашев от Велико Търново, който е бивш елитен съдия.

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