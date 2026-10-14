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Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкритикува защитника Лисандро Мартинес след изказването му, че ръководството на клуба не е помогнало достатъчно на отбора по време на трансферния прозорец.

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Реакцията на Мартинес дойде след поражение с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, след което аржентинският национал заяви, че спортният директор Джейсън Уилкокс е трябвало да привлече повече качествени попълнения през лятото.

Интервюто му обаче предизвика негативна реакция у Уейн Рууни, който използва личния си опит, за да обясни защо публичните изказвания на защитника са погрешни.

"За мен това е неуважение към съотборниците му - сподели Рууни. - Имах подобна ситуация, когато отидох при сър Алекс Фъргюсън и го попитах какви играчи ще привличаме. Извиних се два дни по-късно, така че мога да говоря от собствен опит за това, което той току-що направи. Много е неуважително. В тази съблекалня има и много млади играчи. Те търсят насоки от опитни футболисти", каза Рууни.

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