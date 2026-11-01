6939 Снимка: facebook.com/cskasofiaofficial

В събота вечер доста хора си поплакаха на футболен мач в България, а това само по себе си е събитие, което си струва да се отбележи. Но ако оставим настрана емоциите от завръщането на ЦСКА в неговия дом - "Българска армия", си струва да поговорим за тази съботна вечер от малко по-различен ъгъл.

Защото тя е начало на нова ера не само за този клуб, а - надяваме се, и за целия български футбол. Твърде дълго той бе в епохата на "терените са еднакви за всички, колкото и да са лоши", на ужасни условия за публиката, на стадиони - морални и архитектурни гробници.

Новият стадион на ЦСКА вкарва цялата "червена" общност в нова ера. Емоциите, присъствието на легендите и цялата програма преди мача със Славия в събота вечер бяха символични за такова ново начало.

А арената, напомняща удивително и реално не отстъпваща по нищо на типичен германски стадион ниво "Байер Леверкузен", ще изстреля ЦСКА далеч напред и футболно, и имиджово, а не на последно място - икономически.

Клубът отваря вратите за ново изживяване на феновете. То не е само гледане на 90 минути футбол. В стадиона гледаш видеа на екраните, слушаш музика, усещането е уютно дори в проливния съботен дъжд, седалките са удобни, а мястото - добре използвано и напълно достатъчно за всеки.

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ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ ОТ НОВАТА "АРМИЯ">>>

Входовете, коридорите на "конкорса" под трибуните, местата за хора с увреждания, осветлението и, ако щете дори тоалетните - всичко е като среща с нова цивилизация на фона на това, което сме приели за реалност в родния спорт и футбол. Стадионът на Ботев в Пловдив ни даде такава среща за първи път, но тук говорим за още поне едно ниво нагоре като съоръжение.

Икономическият аспект и защо това е нов етап в развитието на ЦСКА.

На новата "Армия" можеш спокойно да вечеряш - менюто в заведенията под трибуните е богато. Да, бирата е безалкохолна заради наредбите на Столичната община, но има десетки видове храни, салати, десерти, напитки - топли и студени. Всичко става бързо, разплащането е изцяло безкасово и опашките вървят неусетно.

Малък експеримент и наблюдение в събота показа, че за десетина минути близо човека минаха само през един от пунктовете за храна (с три работещи каси), като приблизителната похарчена средна сума от всеки от тях бе 15 евро. Билетът им за мача - в случая за сектор "В", струваше по 20.

И тук сметката е проста.

Ако ЦСКА пълни стадиона така, както го направи вчера, бизнес моделът ще работи отлично. Билет за мача, посещение в музея, който тепърва ще бъде отворен в сектор "А", някое евро, оставено в презаредения с артикули феншоп пак там, нещо за хапване и пийване после преди и по време на мача... Икономически ЦСКА влиза в зоната на европейските клубове, които пресмятат т.нар. "мачдей" - всичко около един домакински двубой като приходни пера, като основен стълб на бюджета си.

15 000 на арената за мач, които се възползват от всички нейни възможности и изкушения, оставящи средно по 35 евро за билет и всичко останало... Над половин милион евро от домакинство. Без да пресмятаме тук парите от рекламодатели на "Армията", а те вероятно са впечатляващи предвид огромните съобщения на екраните, които минават над трибуните.

Нито пък сме добавили в изчислението ВИП-боксовете над сектор "А", които също са почти изцяло вече наети и капарирани от компании за година напред. Да, стадионът струва сериозни пари и беше висш пилотаж като изпълнение, защото трябваше да се събере само в чашата на старата "Армия" и да не навлезе ни метър в парка.

Но си струва всяко евро и ЦСКА много бързо ще изплати инвестицията. И то не само като финансова стойност. Имиджово клубът се изстрелва на друго ниво, защото видеата от зрелищното откриване и светещия като космически кораб в центъра на парка стадион обикалят от снощи световни агенции. Да, в България има такъв стадион.

В събота символиката на събитието и емоцията бяха големи за всеки цесекар, но и другите аспекти на случилото се не са за подценяване. Усещането бе като на мач в Европа, като на стадион, на който се гледа футбол от друго ниво. Едно отлично начало на нова ера за този клуб.

Дано е начало и на цялостна промяна в играта у нас, а и в спорта изобщо. А защо да не добавим - и в манталитета и начина, по който гледаме спорт.

Снимка: Bulphoto

Не е лошо в края на този текст да отделим няколко абзаца и за нещо негативно, но то не е в "полето" на клуба. Крайно време е някой да каже на хората от Столична община, че не е сериозно за 3 години, колкото продължи изграждането на арената, да не бъде пипнато нищо около нея. Излизаш от светлия и удобен, напълно безопасен за всеки от малко дете до възрастен дядо стадион, и влизаш в друга реалност.

Алеи с дупки, кални и дебнещи да препънат някого в тъмнината. Защото и осветлението идва само от стадиона. А това е ангажимент на общината и бе ясно казано, че клубът няма право да пипа нищо извън чашата на стадиона.

Нямаме съмнение, като гледаме стадиона, как щеше да изглежда и пространството около него, ако бе оставено ЦСКА да се занимава с това. Сега обаче нещата са тъмни, мрачни, кални и опасни. Пълен контраст със спомената по-горе нова цивилизация и ера.

Та, на вниманието на Общината. Влезте в час с това, че сме 2026 г., ако обичате.

ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ ОТ НОВАТА "АРМИЯ">>>

Снимка: Bulphoto

Стадионът бе открит с гвардейци и военен оркестър - както подобава на "Армията" Снимка: facebook.com/cskasofiaofficial

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