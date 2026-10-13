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В четвъртък от 19:45 часа ЦСКА приема Монако в първия си мач от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Чакат се пълни трибуни на Националния стадион, а срещу българския гранд ще излезе лидерът във френската Лига 1.

Ретро

Историята на сблъсъци на отбора от Княжеството с български тимове е пълна с любопитни моменти, трагедия, смърт и раждане на един прякор, който е вечен в родния футбол.

Монако е отбор с доста богата европейска история, която стартира с участието в Купата на шампионите през 1961 г. Тимът има два европейски финала, като през 1992 г. загуби от Вердер за Купата на носителите с 0:2, а 12 години по-късно падна от Порто в решаващия мач за трофея в Шампионската лига (0:3).

Българската история започва в края на 70-те години. Ето я хронологията.

20 години без футболиста, който можеше всичко - Начко Михайлов
Виж още 20 години без футболиста, който можеше всичко - Начко Михайлов

Как Начко стана МонаЧко

На 24 октомври 1979 г. на "Васил Левски" се играе паметен мач.

Локомотив (Сф) приема тима от Княжеството в първи дуел от втория кръг в Купата на УЕФА. Гостите са в състав, който впечатлява. Личат имената на Жан-Люк Етори на вратата, както и на Делио Онис на върха на атаката.

Аржентинецът е легенда с изключителните 187 гола в 232 мача за клуба.

Локо бе първият български екзекутор на Монако
Локо бе първият български екзекутор на Монако Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

Насреща е Локо с Начко Михайлов, Бойчо Величков, Ангел Колев и Трайчо Соколов, воден от треньора Апостол Чачевски.

Близо 20 000 са по трибуните на Националния стадион, а двубоят е шеметен като зрелище. В 28-ата минута Михайлов открива от дузпа, а осем минути по-късно десетката прави 2:0 с убийствената си левачка.

След почивката гостите пускат на терена едно камерунско острие, което раздвижва атаката. Казва се Роже Мила и в следващите години ще влезе в историята на футбола с головете си на Мондиалите през 1990-а и 1994 г. На световното в Щатите вкарва на 42 г.!

Но - отново към Националния стадион в октомврийската вечер на 1979-а. Онис намалява от дузпа, но идва и втора такава за Локо, а Начко пак я реализира. Хеттрик! Но шоуто тепърва предстои. Пак Онис - 3:2, пак Михайлов - 4:2!

Четири гола на легендарната левачка, а в софийските кафенета и градинки се ражда прякорът МонаЧко. Още преди реванша, в който пак той бележи към края попадението, което класира Локо напред. Защото резултатът е 2:0 за Монако, преди Начко да прати топката в мрежата. Начко - МонаЧко.

МонаЧко - така се роди прякорът, след като Михайлов заби четири гола на Монако през 1979-а
МонаЧко - така се роди прякорът, след като Михайлов заби четири гола на Монако през 1979-а Снимка: Иван Григоров/Dir.bg

Сблъсъците с ЦСКА, смъртта на принцеса Грейс Кели и трагедията на "Армията"

През есента на 1982 г. светът още обсъжда Мондиала в Испания, на който французите играят великолепен футбол и стигат до полуфинал, загубен драматично от ФРГ. Четири от звездите - Етори, Белон, Куриол и Аморос, са в състава на Монако, когато през септември същата година този тим се пада срещу българския ЦСКА в турнира на шампионите.

Първата среща е на 15 септември, но в часовете преди нея надвисва заплахата да не се играе. В нощта преди двубоя си отива принцесата на Монако Грейс Кели. Бивша суперзвезда на киното с "Оскар" в кариерата си се е омъжила за принц Рение III през 50-те, а в следващите три десетилетия се превръща в най-обичаната персона в Княжеството.

Сватбата на века - Рение III и Грейс Кели, а историята на принцесата е завинаги вплетена и в тази на българския ЦСКА
Сватбата на века - Рение III и Грейс Кели, а историята на принцесата е завинаги вплетена и в тази на българския ЦСКА Снимка: Getty Images

На 13 септември тя получава инсулт зад волана на автомобила си, който катастрофира тежко, а на 14-и умира в болницата.

Новината е водеща по целия свят, а шокът - пълен. В Монако е обявен траур и мач няма как да има. УЕФА предлага два варианта - служебна загуба на домакините с 0:3, което устройва идеално ЦСКА, или двубой на стадиона в Ница. Българите правят огромен жест и не приемат да спечелят без игра.

"Нямаше как да да се възползваме от човешката трагедия - разказва по темата Аспарух Никодимов, треньорът на "червените". - Щяхме да станем за срам пред цяла Европа, да вземем служебна победа в този момент. В хотела решихме да играем. Декларирахме, че сме готови за мач в Ница."

Автобус откарва отбора до съседния град, но големи задръствания по планинския и неособено добър път забавят армейците. Загравят по седалките на рейса, масажите са също "в движение", няма време дори за загрявка на стадиона. ЦСКА пристига буквално в минутите преди първия сигнал от автобуса излиза на терена. Посрещат го бурни аплодисменти от местните фенове, които поздравяват българите, че не са приели лесния вариант със служебната победа.

Срещата завършва 0:0 и иде реванш на "Васил Левски".

Там над 50 000 хиляди викат мощно за "червените", а те напират 90 минути към вратата на френския противник, но без резултат. Продължения след ново нулево равенство. Ради Здравков бележи в 103-а минута от дузпа, а в 112-ата Стойчо Младенов ги довършва - 2:0!

Две години по-късно сблъсъкът пак е ЦСКА - Монако, но вече в турнира за Купата на УЕФА. И пак първата среща е като гост за българския представител.

Съставът срещу нашите е още по-впечатляващ. На Евро 1984 месеци по-рано Франция печели титлата, а сред героите на "петлите" са Аморос, Ивон льо Ру, Бернар Женжини, Белон и Даниел Браво. Всички те са на терена и на 19 септември същата година срещу ЦСКА, а Женжини бележи два гола. Георги Славков и Пламен Марков обаче отвръщат с красиви попадения и ЦСКА се връща от гостуването с добър резултат - 2:2.

Реваншът този път не е на Националния стадион, а на "Народна армия", както тогава се казва стадионът на "червените".

На 3 октомври началото е ударно. Стойчо Младенов открива в 7-ата минута, а в 13-ата Ради Здравков прави 2:0! Същите голмайстори като през 1982-ра, само редът е обърнат. В края гол на Тибьоф не стига - 2:1 за ЦСКА и общ резултат 4:3.

Ново елиминиране на елитния френски тим, трето за 5 години насред София. Но и трагедия, която бележи срещата-реванш.

На изходите на стадиона се струпват тълпи, които искат бързо да излязат след края. Само един изход е отворен зад сектор "Г", който е препълнен. Срутва се стълбище към него, хора падат, удрат се в огради и бетонни блокове, има ранени и ситуацията е критична. Едно момче губи живота си в целия хаос, въпреки че тогава новина за кончината му липсва. Дни по-късно в болница в столицата е починал младеж, но информацията около цялата трагична случка продължават да са оскъдни. Единствените, всъщност, са разказите на очевидци. Един такъв публикува преди дни в "24 часа" своя спомен за събитията - колегата Георги Луканов.

Решаващият мач и пропуснатата възможност

Един от най-силните отбори на ЦСКА през новия век гостува на Монако в последен мач от групата на Купата на УЕФА през 2006 г., като имаше нужда от точка, за да продължи в елиминациите.

Но голове на Оливие Капо и Себастиан Скилачи дадоха аванс от 2:0 на пълния със звезди тим на домакините, а чак в 83-ата минута Велизар Димитров вкара за гостите. Не стигна време и малко късмет, а с това си отиде и мечтата за продължаване в турнира. В този случай Монако излезе щастлив от сблъсък с български противник, но не и в пряка елиминация. Там балансът е 3-0 за нашите представители, благодарение на МонаЧко, Стойо и Ради.

Дали впечатляващият като състав и лидер във френската Лига 1 настоящ тим на Монако ще страда пак в София?

В четвъртък чакаме отговора.  

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