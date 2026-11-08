115 Снимка: БТА

Спартак Варна победи с 3:2 Арда след впечатляващ обрат в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Бирсент Карагарен (15) и Дерик Да Силва (34) дадоха аванс от два гола за гостите, но Чидера Окох (37, 85) и Антон Иванов (52) зарадваха феновете на "Коритото" и най-вече своя треньор Даниел Моралес, който дебютира начело на "соколите".

Домакините започнаха по-активно и още в 3-ата минута Чидера Окох се справи с Мартин Паскалев, влезе в наказателното поле и потърси удар към близкия ъгъл. Стражът Анатолий Господинов обаче внимаваше и парира шута.

Четвърт час след началото на мача Арда поведе. Станислав Иванов намери Бирснет Карагарен на границата на наказателното поле и след закъснялата реакция на Тиндано, ветеранът прати топката в далечния ъгъл за 0:1.

"Соколите" опитаха да отвърнат на удара, но така и не успяха да преодолеят стабилната отбрана на съперника. А в 34-ата минута получиха втори гол, след като на два пъти не успяха да изчистят топката и Дерик Да Силва наказа грешката с безкомпромисен удар от границата на наказателното поле за 0:2.

Две минути след това домакините се върнаха в мача. Капитанът Деян Лозев намери Чидера Окох в наказателното поле и въпреки че беше с гръб към вратата, той намери начин да се обърне и да стреля, пращайки топката в далечния ъгъл на вратата на Господинов.

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"Соколите" излязоха доста надъхани след почивката и това даде резултата още в 52-ата минута. Антон Иванов отне топката от Велев в наказателното поле и с прецизен удар в далечния ъгъл отбеляза красив гол за 2:2.

Снимка: БТА

Домакините усетиха, че могат да спечелят и притиснаха съперника в неговата половина. В 78-ата минута Анатолий Господинов спаси опасен удар отблизо с глава на Жота Лопес, а секунди по-късно Димо Кръстев стреля неточно от добра позиция.

Все пак логичното се случи пет минути преди края на редовното време. Чидера Окох получи топката зад гърба на защитата и с левия крак стреля към горния далечен ъгъл. Топката срещна страничната греда и влезе във вратата - 3:2.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.