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Старши треньорът Жозе Моуриньо заяви, че би напуснал Реал Мадрид и испанското първенство по футбол, ако беше на мястото на Винисиус. Той добави, че би се установил в страна и шампионат, в която му "показват нужното уважение".

Моуриньо изрази възмущението си по време на пресконференция преди мача със Севиля, който е първи от четирите с наказание за бразилския нападател. Той е с отнети права заради издърпване на косата на съперник в двубоя срещу Виляреал през миналата седмица.

Наказанието бе два мача за нарушението и още два за протест пред съдията на срещата.

"Ако бях на мястото на Винисиус, вече нямаше да съм тук. Щях да настоявам за трансфер още през лятото, за да заиграя в различно първенство и държава. Място с други клубове, стадиони и съперници, които да ми показват нужното уважение", каза Моуриньо, цитиран от Sky Sports.

"Той обаче обича клуба и града. Остана, защото вярва, че нещата могат да се променят за добро. Винисиус е страхотен човек и с него е лесно да изградиш добри отношения. Не изминава и ден, в който да не прекарвам време с него, дори с разговор за няколко минути насаме", добави той.

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