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Жозе Моуриньо не пропусна да подчертае величието на Реал (Мадрид) след забележителния обрат и победата с 4:3 над Рома като гост в Шампионска лига. "Белите" губеха с 1:3, но съумяха да се върнат в мача и да го спечелят с три гола в заключителните седем минути за 4:3.

Шампионска лига

"Ако не бяхме направили смени, вероятно щяха да ни вкарат пет гола. При 1:3 сякаш всички си помислиха, че всичко е приключило. Единствените приключили бяха игарчите на Рома, които не издържаха на лавината от атаки, която стоварихме върху тях", заяви Моу, който отправи и индивидуални атаки към играчите на съперника.

Специалния заяви, че му е станало жал за Марио Ермосо, който е трябвало да се бори с Ян Диоманде и е бил смазан, а Константинос Кулиеракис, който се появи като смяна, също не е имал особена успеваемост.

"Изключително трудно е да поддържаш подобен стил през всичките 90 минути. Можеше да ни вкарат още голове, 3, 4 или 5 и за това направих нападателните смени", обобщи ситуацията той.

"Винисиус се ядоса, когато бе сменен. Но когато не играе добре, не ми оставя избор, освен да го сменя. Трябва да разбере, че не е на топ ниво в момента, като е нормално да е ядосан, но говорихме след мача и аз съм готов да работя, за да го върна там, където трябва да бъде", завърши Жозе.

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