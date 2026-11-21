Шефът на федерацията е категоричен, че лъжецът е футболистът

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Скандалът в украинския футбол се разраства, след като Микайло Мудрик даде взривно интервю преди дни и обвини федерацията на страната за положителната му допинг проба, дадена преди повече от 2 години.

Той бе наказан и не игра от 2024-а до лятото на тази година, а сега сочи с пръст хората в украинския футбол като виновници за това субстанцията мелдоний да попадне в организма му.

В отговор Андрий Шевченко, легендарният нападател на страната и настоящ шеф на федерацията, обвини Мудрик в шантаж и опити да предизвика федерацията да признае вина, каквато няма.

"Никога не е имало такива искания от мен и моя щаб - отвърна в дуплика Мудрик в събота сутринта в официално становище. - Пратили сме няколко писма до федерацията, в които искаме изясняване на ситуацията и доказателства как веществото е влязло в кръвта ми. Шевченко не казва истината и хвърля неверни обвинения върху мен и хората около мен."

Според изявлението му, крилото на Челси, който е под наем в Тотнъм в момента, е приемал добавки на лагерите с националния отбор, а именно в една от тях вероятно се е съдържало веществото.

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Това обаче остава недоказано, а и трудно може да се докаже близо 3 години след случая.

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